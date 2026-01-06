UARU

У 2026 році SpaceX вдвічі збільшить випуск супутникових терміналів Starlink

НовиниСупутниковий зв'язок
Завод Starlink у Техасі
Фото: SpaceX

Компанія SpaceX планує подвоїти виробництво комплектів Starlink на заводі в Бастропі (штат Техас) протягом цього року. За даними PCMag, таке рішення пов’язане зі стрімким зростанням попиту на високошвидкісний супутниковий інтернет у всьому світі.

Кількість користувачів супутникового сервісу показує масштаб попиту на послуги SpaceX. Наприкінці 2025 року аудиторія Starlink у світі сягнула понад 8 млн абонентів — майже вдвічі більше, ніж торік. Тим часом компанія підготувала матеріальну базу для нарощування потужностей: завод у Бастропі розширився приблизно на 93 000 м².

Зараз техаський завод випускає близько 15 000 антен щодня — це 105 000 одиниць продукції на тиждень. Наприкінці минулого року всі три заводи SpaceX у США — у Бастропі, Редмонді (штат Вашингтон) й Хоторні (штат Каліфорнія) — разом виробляли 170 000 комплектів щотижня. Після подвоєння потужностей Бастропа загальний випуск може сягнути понад 275 000 одиниць на тиждень.

За офіційним повідомленням SpaceX, розширення виробничих площ дасть змогу посилити вертикальну інтеграцію у сферах лиття під тиском, виготовлення друкованих плат та складання вузлів. Компанія наголошує: це відповідає стратегії диверсифікації ланцюга постачань і випуску продукції американського виробництва.

Більші обсяги виробництва теоретично можуть знизити собівартість продукції, проте компанія поки не оголошувала змін у ціновій політиці. Тим часом SpaceX уже випробовує нові канали продажу: з минулого року компанія запустила пілотний проєкт із продажу терміналів через торгові автомати за ціною нижче $90. Для порівняння: комплекти з антенами в офісах коштують понад $200.

Нарощування виробничих потужностей пов’язують із кількома стратегічними чинниками. Зокрема, компанія готується запустити супутниковий інтернет в Індії — домовленості про розгортання мережі наближаються до фінальної стадії. Крім того, термінали Starlink активно використовують у зонах бойових дій у Європі, а напружена ситуація в Тихоокеанському регіоні може спричинити додатковий попит на обладнання для військових потреб і цивільного використання там, де бракує інфраструктури.

Така динаміка показує: попит на супутникові термінали може суттєво зрости протягом 2026 року. Компанія готується забезпечити достатні виробничі потужності, щоб задовольнити очікуваний попит.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
