Сімейна комедія «Вартові Різдва» вийшла на «Київстар ТБ»

Платформа кіно й телебачення «Київстар ТБ» представила в ексклюзиві сімейну комедію «Вартові Різдва» — стрічку про різдвяні дива, силу дитячої віри й важливість доброти.

Сюжет фільму — про трьох легендарних чарівних персонажів: Святого Миколая, якого зіграв Іван Бліндар, Санту Клауса (Михайло Кукуюк) і Духа Зими (Станіслав Боклан). Герої змагаються за право опікуватися зимовими святами в Україні. Прагнучи довести власну значущість, вони вирішують виконати бажання маленької Віри (Аріна Трегуб).

Дівчинка загадує несподіване прохання — вона хоче, щоб Різдва більше не було. Це бажання миттєво втілюється у життя. Свято зникає не лише з міста, а й з людської пам’яті, перетворюючи його на холодне й спустошене місце.

Утративши чарівну силу, герої опиняються серед звичайних людей. Вони вперше зіштовхуються з реальними наслідками власних дій і рішень. Відтак персонажам доводиться об’єднатися, аби виправити ситуацію. Їхнє завдання — зупинити катастрофу й повернути Вірі віру в диво, а людям — надію на світле майбутнє.

У стрічці також знялися Катерина Кузнєцова, Роман Луцький, Ірина Островська, Бампер і Сус, Лєра Мандзюк й інші актори. Особливу роль у картині виконала співачка Тіна Кароль, котра не лише зіграла яскравого персонажа, а й виконала пісню «Вогники», що стала офіційним саундтреком фільму.

Картина поєднує елементи пригод, гумору й сімейних цінностей. Вона розповідає про відповідальність, дружбу та силу дитячої віри, нагадуючи глядачам, що справжнє диво народжується з доброти й любові, а не з магії. Фільм стане гарним варіантом для спільного сімейного перегляду взимку.

