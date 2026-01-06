UARU

UARU

Сімейна комедія «Вартові Різдва» вийшла на «Київстар ТБ»

НовиниСтримінгові сервісиКіно
«Вартові Різдва» — ексклюзивно на «Київстар ТБ»

Платформа кіно й телебачення «Київстар ТБ» представила в ексклюзиві сімейну комедію «Вартові Різдва» — стрічку про різдвяні дива, силу дитячої віри й важливість доброти.

Сюжет фільму — про трьох легендарних чарівних персонажів: Святого Миколая, якого зіграв Іван Бліндар, Санту Клауса (Михайло Кукуюк) і Духа Зими (Станіслав Боклан). Герої змагаються за право опікуватися зимовими святами в Україні. Прагнучи довести власну значущість, вони вирішують виконати бажання маленької Віри (Аріна Трегуб).

- Реклама -

Дівчинка загадує несподіване прохання — вона хоче, щоб Різдва більше не було. Це бажання миттєво втілюється у життя. Свято зникає не лише з міста, а й з людської пам’яті, перетворюючи його на холодне й спустошене місце.

Утративши чарівну силу, герої опиняються серед звичайних людей. Вони вперше зіштовхуються з реальними наслідками власних дій і рішень. Відтак персонажам доводиться об’єднатися, аби виправити ситуацію. Їхнє завдання — зупинити катастрофу й повернути Вірі віру в диво, а людям — надію на світле майбутнє.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

У стрічці також знялися Катерина Кузнєцова, Роман Луцький, Ірина Островська, Бампер і Сус, Лєра Мандзюк й інші актори. Особливу роль у картині виконала співачка Тіна Кароль, котра не лише зіграла яскравого персонажа, а й виконала пісню «Вогники», що стала офіційним саундтреком фільму.

Картина поєднує елементи пригод, гумору й сімейних цінностей. Вона розповідає про відповідальність, дружбу та силу дитячої віри, нагадуючи глядачам, що справжнє диво народжується з доброти й любові, а не з магії. Фільм стане гарним варіантом для спільного сімейного перегляду взимку.

Нагадаємо, нещодавно «Київстар ТБ» представив на платформі соціальну комедію «Батьківські збори» — стрічку про події в школі під час зустрічі батьків учнів.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Китай офіційно затвердив стандарт GPMI — конкурента USB-C і HDMI

У Китаї схвалили стандарт GPMI з пропускною здатністю 192 Гбіт/с. Новий інтерфейс має конкурувати з USB-C і HDMI у всіх пристроях.
Новини

Samsung анонсувала 130-дюймовий телевізор з технологією Micro RGB

Samsung анонсувала 130-дюймовий телевізор R95H з технологією Micro RGB, що охоплює 100% колірного простору BT.2020 та підтримує HDR10+.
Новини

У Казахстані створили єдину радіомережу для служб екстреного реагування

У Казахстані запустили централізовану систему УКХ-радіозв'язку для МНС, МВС і Нацгвардії. Це перша мережа такого масштабу на просторі країн СНД.
Новини

Belkin представила бездротовий адаптер, що передає відео без Wi-Fi-мережі

Компанія Belkin анонсувала HDMI-адаптер ConnectAir для бездротової передачі відео. Підтримує 1080p на відстані до 40 м. Вартість $149.
Новини

У 2026 році SpaceX вдвічі збільшить випуск супутникових терміналів Starlink

SpaceX подвоїть виробництво терміналів Starlink у 2026 році. Загальний випуск може сягнути понад 275 тисяч одиниць на тиждень.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати