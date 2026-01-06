Samsung анонсувала 130-дюймовий телевізор з технологією Micro RGB

На виставці CES 2026 компанія Samsung представила телевізор R95H з діагоналлю 130 дюймів, який працює на технології Micro RGB. Це перша модель такого розміру з окремим керуванням мікродіодами червоного, зеленого й синього кольорів. Виробник стверджує, що пристрій відтворює 100% колірного простору BT.2020.

Технологія Micro RGB замінює традиційне підсвічування. Кожен субпіксель самостійно формує колір, що дає змогу точніше відтворювати колірну гаму. Обробку зображення забезпечують процесори Micro RGB AI Engine Pro, Color Booster Pro й HDR Pro. Водночас новинка отримала підтримку HDR10+ Advanced та антивідблискове покриття. Попри те, що принцип роботи Micro RGB схожий на технологію MicroLED, Samsung позиціює цю архітектуру як окремий напрям у сегменті преміальних телевізорів з розширеним колірним діапазоном.

- Реклама -

Модель виконана в дизайні Timeless Frame, де екран візуально «плаває» в рамці. До корпусу вбудована просторова аудіосистема, адаптована до великого розміру панелі. Телевізор підтримує фірмову технологію Eclipsa Audio.

Телевізор працює з асистентом Vision AI Companion, функції якого виходять за межі стандартного голосового керування. Система може рекомендувати контент для перегляду, пропонувати рецепти страв, що з’являються на екрані, а також підбирати музику. Окрім цього, для спортивних трансляцій доступний режим AI Soccer Mode Pro, який оптимізує звук й зображення для матчів. Функція AI Sound Controller Pro дає змогу окремо регулювати гучність коментарів, шум трибун і фонову музику.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Операційна система Tizen OS отримає підтримку оновлень протягом семи років. Разом з R95H компанія також презентувала оновлену серію телевізорів 2026 року, зокрема тонший OLED-телевізор S95H і портативний проєктор Freestyle+.

Інформація про вартість і дати початку продажів нових моделей наразі відсутня. Варто зазначити, що це не перший телевізор Samsung з технологією Micro RGB. У серпні 2025 року компанія випустила дебютну модель з діагоналлю 115 дюймів.