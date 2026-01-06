Медіасервіс MEGOGO уклав партнерську угоду про ексклюзивне право на показ Суперкубка Іспанії з футболу в Україні. Контракт діятиме три сезони й завершиться 2028 року. Про це йдеться в пресрелізі медіасервісу.

Турнір поточного сезону відбудеться 7–11 січня на стадіонах Саудівської Аравії. Змагання складатимуться з трьох поєдинків: двох півфіналів і фінального матчу. За головний трофей боротимуться чотири провідні іспанські клуби: чинний чемпіон країни Барселона, а також Атлетик, Реал Мадрид й Атлетико.

Українські вболівальники зможуть дивитися матчі Суперкубка виключно на OTT-платформі MEGOGO. Доступ до трансляцій матимуть користувачі з передплатою «Спорт» або будь-яким тарифом «MEGOPACK». Директорка з контенту медіасервісу Марія Панченко зазначила, що ексклюзивні права на турнір — частина стратегії наповнення спортивної пропозиції подіями найвищого рівня.

Перший півфінал між Барселоною й Атлетиком заплановано на 7 січня. Передматчева студія розпочне роботу о 20:30, коментувати гру будуть Володимир Кобельков та Віталій Кравченко. Наступного дня, 8 січня, відбудеться другий півфінал — Атлетико прийме Реал Мадрид. Студійне мовлення стартує також о 20:30, за мікрофонами працюватимуть Олександр Новак і Сергій Лук’яненко.

Барселона виграла Суперкубок Іспанії 15 разів і є абсолютним рекордсменом турніру. Реал Мадрид здобув трофей 13 разів. Баскський Атлетик тричі ставав переможцем, тоді як мадридський Атлетико виграв змагання двічі.

Суперкубок стане доповненням до іспанського футболу на платформі. Нагадаємо, 2023 року MEGOGO продовжив на п’ять років права на трансляцію матчів чемпіонату Іспанії.