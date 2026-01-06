Китай офіційно затвердив стандарт GPMI — конкурента USB-C і HDMI

Китайські розробники офіційно затвердили галузевий стандарт General Purpose Media Interface (GPMI) — універсальний мультимедійний інтерфейс, який представили торік. За інформацією Mydrivers, нова технологія за кількома параметрами випереджає популярні рішення USB-C та HDMI.

Стандарт GPMI розробили китайські інженери. Він включає комплексну специфікацію за п’ятьма основними напрямами. Зокрема, документація визначає фізичний рівень інтерфейсу, протоколи обміну даними, систему живлення, механізми безпеки й правила взаємодії пристроїв.

Технічні можливості інтерфейсу демонструють високу продуктивність. GPMI забезпечує передавання даних зі швидкістю до 192 Гбіт/с, що дає змогу обробляти відео формату 8K з частотою 120 кадрів за секунду. Водночас єдиний кабель передає живлення потужністю до 480 Вт, а також усі аудіо- й відеосигнали.

Розробники позиціюють технологію не лише для споживчої електроніки. Окрім телевізорів, моніторів і мультимедійних приставок, інтерфейс можна застосовувати у системах розумного будинку, обладнанні віртуальної реальності й хмарних комп’ютерах.

Над стандартом працювали понад 90 китайських компаній. Серед ключових учасників проєкту — Huawei, Skyworth і Hisense.