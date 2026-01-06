Belkin представила бездротовий адаптер, що передає відео без Wi-Fi-мережі

Американська компанія Belkin представила бездротовий HDMI-адаптер ConnectAir, що дає змогу передавати відео на зовнішній екран без підключення до Wi-Fi. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Пристрій має два компоненти. Передавач із роз’ємом USB-C підключають до ноутбуків, планшетів чи смартфонів. Приймач з HDMI-інтерфейсом під’єднують безпосередньо до монітора або проєктора. Рішення працює без попереднього встановлення драйверів і додаткових застосунків, що робить його сумісним із різними пристроями.

Виробник повідомляє, що адаптер працює на відстані до 40 метрів. Його можна використовувати як у невеликих готельних номерах, так і в просторих конференц-залах. Пристрій підтримує передавання контенту з роздільною здатністю 1080p і частотою оновлення 60 Гц. Для роботи потрібно, щоб джерело виводило відеосигнал через USB-C, а екран мав HDMI-вхід. Приймач живиться від порту USB-A.

Фото: Belkin

Адаптер працює на частоті 5 ГГц і може передавати сигнал навіть крізь стіни. Утім товщина та матеріал перешкод впливають на стабільність з’єднання. Також ConnectAir підтримує одночасне підключення восьми передавачів до одного приймача з можливістю швидкого перемикання між джерелами сигналу.

Новинка надійде у продаж протягом першого кварталу 2026 року. Ціна становитиме $149.