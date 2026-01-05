Starlink забезпечить Венесуелу безплатним супутниковим інтернетом до 3 лютого

SpaceX надасть мешканцям Венесуели тимчасовий безплатний доступ до супутникової системи широкосмугового інтернету Starlink. Сервіс працюватиме до 3 лютого 2026 року. Відповідне повідомлення з’явилося в офіційному акаунті Starlink у соцмережі X.

Компанія заявила, що ініціатива має забезпечити стабільний зв’язок для мешканців країни. Це рішення пов’язане з поточною військовою операцією США в регіоні.

- Реклама -

«Starlink надає жителям Венесуели безплатний широкосмуговий доступ до інтернету до 3 лютого, забезпечуючи безперебійний зв’язок», — йдеться в повідомленні компанії.

Технологія Starlink побудована на мережі низькоорбітальних супутників, що дає змогу забезпечити високошвидкісний інтернет-зв’язок у віддалених регіонах планети. Водночас представники SpaceX не повідомили, чи продовжать надавати безплатний сервіс після зазначеної дати.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Ілон Маск, засновник SpaceX, відреагував на ініціативу в соцмережі X. «На підтримку народу Венесуели», — написав підприємець, зробивши репост офіційної заяви Starlink і додавши емодзі венесуельського прапора.