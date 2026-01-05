Формату Blu-ray виповнилося 20 років: від тріумфу до занепаду

Двадцять років тому на виставці споживчої електроніки CES у Лас-Вегасі презентували оптичний формат Blu-ray, який згодом замінив DVD. До комерційного запуску навесні 2006 року сім із восьми провідних кіностудій підтвердили підтримку нового стандарту, повідомляє Tom’s Hardware.

Технологічною основою формату став синьо-фіолетовий лазер з довжиною хвилі 405 нанометрів. Це рішення разом з удосконаленими матеріалами, зменшеним кроком доріжки та спеціальним тонким твердим захисним шаром дало змогу досягти місткості 25 Гбайт на одношаровому диску проти 4,7 Гбайт в DVD. Водночас швидкість читання даних зросла з 11 Мбіт/с до 36 Мбіт/с, а підтримка сучасних кодеків, зокрема AVC (H.264), забезпечила ефективне стиснення HD-відео.

Проте становлення формату супроводжувала гостра конкуренція з HD DVD. Протистояння між таборами Sony й Toshiba охопило не лише ринок побутової електроніки, а й індустрію відеоігор: консоль PlayStation 3 отримала вбудований привід Blu-ray, тоді як Xbox 360 підтримувала HD DVD. На початку 2008 року Blu-ray здобув перемогу завдяки вищій місткості, інтеграції у популярну ігрову платформу, розвиненій системі захисту контенту й ширшій підтримці голлівудських студій.

Подальша еволюція технології передбачала появу дисків з підтримкою 4K, HDR й кодека HEVC. Це дало змогу формату тривалий час зберігати позиції серед аудіофілів та відеофілів. Його бітрейт суттєво перевищує показники навіть найякісніших стрімінгових платформ, що забезпечує відданість прихильників домашніх кінотеатрів. У 2026 році основними споживачами Blu-ray залишаються колекціонери, мешканці регіонів з нестабільним інтернетом і власники ігрових консолей з приводами для фізичних носіїв.

Проте епоха оптичних дисків наближається до завершення. Виробники консолей послідовно відмовляються від вбудованих приводів у базових версіях пристроїв. Наприкінці 2024 року LG припинила випуск плеєрів Blu-ray, а на початку 2025-го Sony оголосила про згортання виробництва порожніх дисків цього формату. Настільні комп’ютери також більше не комплектують оптичними приводами, за винятком Японії, де після припинення підтримки Windows 10 спостерігався тимчасовий сплеск попиту. Експерти вважають, що у споживчому сегменті фізичні носії й далі поступатимуться хмарним технологіям і стрімінговим сервісам.