LG анонсувала Gallery — телевізор у форматі художнього полотна

LG Electronics покаже на виставці CES 2026 телевізор LG Gallery — перший пристрій компанії в форматі художнього полотна. Новинку призначено для тих, хто цінує дизайн інтер’єру й прагне створити вдома атмосферу артпростору. Про це йдеться в пресрелізі LG Electronics.

Модель LG Gallery випускатимуть двох розмірів — 55 і 65 дюймів. Конструкція передбачає мінімальний люз між екраном та стіною, а також систему змінних магнітних рамок. Такий підхід дає змогу пристрою виконувати роль декоративного елемента простору, коли телевізор не використовують для перегляду відеоконтенту.

Технічна основа новинки — MiniLED-підсвітка та процесор α (Alpha) 7 зі штучним інтелектом. Завдяки цьому телевізор забезпечує якість зображення в форматі 4K і підтримує технологію об’ємного звуку AI Sound Pro (Virtual 9.1.2ch). Пристрій отримав збільшений обсяг внутрішньої пам’яті для зберігання колекцій зображень.

Ключовою особливістю моделі є режим Gallery Mode, розроблений у співпраці з музейними кураторами. Цей режим оптимізує параметри кольору і яскравості для максимально точної передачі художніх творів. Спеціальне покриття панелі зменшує відблиски та відображення, наближуючи візуальний ефект до музейної експозиції. Система автоматично адаптує якість зображення до рівня освітлення у приміщенні протягом доби.

Телевізор працює із сервісом LG Gallery+, який надає доступ до понад 4 500 зображень. Бібліотека охоплює класичне мистецтво, кінематографічні кадри, ігрові візуалізації та анімовані композиції. До того ж каталог щомісяця поповнюють новими роботами. Користувачі можуть також завантажувати власні фотографії або створювати зображення за допомогою генеративного штучного інтелекту.

Платформа підтримує фонове музичне супроводження. Зокрема, можна обрати готові композиції із бібліотеки або транслювати власні плейлисти через Bluetooth. Базова версія LG Gallery+ доступна безплатно, повну версію надають за щомісячною підпискою через webOS Pay. Наявність окремих функцій залежить від регіону.

«Ми продовжимо формувати ринок, розширюючи лінійку lifestyle-телевізорів і перетворюючи екран на партнера, який органічно підлаштовується під уподобання користувача», — заявив Парк Хьон-сей, президент підрозділу LG Media Entertainment Solution Company. Він додав, що мета компанії — допомогти людям вільно формувати власний простір і покращувати якість життя завдяки персоналізації.

Виставка CES 2026 проходитиме 6–9 січня в Лас-Вегасі. Відвідувачі зможуть ознайомитися з новими lifestyle-телевізорами LG на стенді компанії за номером 15004 у Las Vegas Convention Center. На заході LG покаже повну лінійку арт-телевізорів, демонструючи розширення можливостей домашніх дисплеїв за межі традиційного перегляду відеоконтенту.

Слід зазначити, що наявність змінних рамок для телевізора LG Gallery може відрізнятися залежно від країни. До комплекту постачання входить одна рамка, іншу можна придбати окремо.