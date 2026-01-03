UARU

«Київстар» запроваджує два нові тарифи домашнього інтернету

Домашній інтернет Київстар

Телекомунікаційний оператор «Київстар» із 6 січня 2026 року запроваджує два нові тарифні плани домашнього інтернету — «Оптимальний» і «Комфортний». Про це повідомляється на сайті компанії.

Нові пропозиції замінять чинний тариф «Дім», який можна буде оформити до 5 січня включно. Водночас абоненти, що вже користуються цим тарифом, і надалі обслуговуватимуться на незмінних умовах.

Тариф «Оптимальний» пропонує швидкість з’єднання до 300 Мбіт/с за 350 гривень на місяць. Нові абоненти можуть скористатися акцією «Легкий старт» — знижена вартість 200 гривень щомісяця упродовж трьох місяців, зокрема місяця підключення й двох наступних. Окрім цього, доступна пропозиція «Спробуй Гігабіт», яка надає гігабітну швидкість на той самий термін за умови відповідного покриття за адресою клієнта.

Тариф «Комфортний» забезпечує швидкість до 1 Гбіт/с за 450 гривень щомісяця. Його клієнти також можуть скористатися акцією «Легкий старт» й оплачувати 200 гривень упродовж перших трьох місяців. Додаткова перевага — безплатна статична IP-адреса.

Обидва тарифи включають сервіс «Суперсила Київстар ТБ». Водночас оператор перейменовує поточний тариф «Удача» на «Базовий», зберігаючи всі його параметри й вартість.

Компанія оновлює тарифну лінійку у зв’язку з активним розвитком бізнесу. Нагадаємо, з літа 2025 року «Київстар» веде переговори про придбання мережі магазинів електроніки Comfy, що може помітно розширити присутність оператора у роздрібній торгівлі.

Редакція Mediasat
