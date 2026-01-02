UARU

Україна офіційно приєдналася до роумінгової зони з країнами ЄС

Роумінг як вдома (Roam Like at Home)

1 січня 2026 року Україна стала повноправним учасником зони роумінгу Європейського Союзу «Роумінг як вдома» (Roam Like at Home, RLAH). Українські абоненти дістали змогу користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах-членах ЄС за домашніми тарифами — без додаткових платежів за роумінг. Про це йдеться на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання в галузях електронних комунікацій, радіочастотного спектра й надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Нові правила встановлюють однакові тарифи на голосові виклики, текстові повідомлення й передавання даних — як у домашніх мережах, так і на території ЄС. Водночас європейські користувачі під час перебування в Україні також зможуть користуватися послугами мобільного зв’язку на тих самих умовах, що й вдома. Такий формат взаємодії забезпечує безперервний зв’язок для родин, студентів, фахівців і представників бізнесу з обох боків.

Для української телекомунікаційної галузі це рішення стало прикладом успішної секторальної інтеграції в Єдиний цифровий ринок ЄС. Відтак уперше реалізували взаємне застосування режиму внутрішнього ринку в галузі роумінгу між країною поза межами ЄС і Європейським Союзом.

Такого результату вдалося досягти завдяки комплексному узгодженню національного законодавства з європейськими нормами в галузі роумінгу. Роумінгова команда НКЕК разом із фахівцями державного й приватного секторів працювала над цим завданням упродовж тривалого часу.

Україна стала першою державою за межами ЄС і Європейської економічної зони, яка дістала схвалення на входження в єдину роумінгову зону «Роумінг як вдома». Це рішення забезпечує українським споживачам усі переваги єдиних правил роумінгу — стабільність тарифів, прозорість умов і посилений захист прав користувачів. Окрім того, виклики до екстрених служб залишаються безплатними на всій території роумінгової зони Україна — ЄС.

Повноцінна інтеграція України в зону RLAH ЄС демонструє практичну підтримку європейської спільноти й реальне входження України в цифровий простір Європейського Союзу. НКЕК висловила вдячність Європейському Союзу за підтримку цієї ініціативи, команді роумінгу DG CONNECT Європейської Комісії й Органу європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) за спільно досягнутий результат.

