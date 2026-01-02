SpaceX переведе супутники Starlink на нижчу орбіту: яка причина?

Компанія SpaceX оголосила про масштабну перебудову орбітальної конфігурації супутникової мережі Starlink задля посилення безпеки у навколоземному просторі. Протягом 2026 року всі супутники Starlink, які нині перебувають на висоті близько 550 кілометрів, переведуть на нижчу орбіту — приблизно 480 кілометрів. Йдеться про близько 4,4 тисячі апаратів, пише Reuters.

Рішення про зниження орбіт ухвалили після узгодження з іншими операторами супутникових систем, регуляторними органами й Космічним командуванням США. Основна мета — скоротити час неконтрольованого перебування апаратів на орбіті в разі технічних несправностей і зменшити загальний ризик орбітальних зіткнень.

- Реклама -

Представники SpaceX пояснюють, що у міру наближення до сонячного мінімуму щільність атмосфери у верхніх шарах знижується. Відтак супутники на сталій висоті довше залишаються на орбіті після втрати керованості. На висоті близько 550 кілометрів термін орбітального сходження в таких умовах може перевищувати чотири роки. Переведення апаратів нижче 500 кілометрів скорочує цей період більш як на 80% — до кількох місяців.

Додаткова перевага нової орбітальної висоти — значно менша концентрація космічного сміття й робочих супутникових систем нижче 500 кілометрів. Це знижує ймовірність випадкових зближень і зіткнень, особливо на тлі активного розгортання супутникових мегагрупувань іншими операторами.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

SpaceX наголошує на високій надійності угруповання Starlink: з понад 9 тисяч чинних супутників лише два апарати вважають повністю непрацездатними. Попри це, компанія прагне мінімізувати наслідки можливих відмов, забезпечуючи максимально швидке сходження супутників з орбіти навіть у разі втрати керування.

У компанії також зазначають, що зниження орбіт підвищує стійкість угруповання до важкопередбачуваних ризиків. Зокрема, йдеться про неузгоджені маневри інших операторів і позапланові запуски. За умов дедалі більшого завантаження навколоземного простору такий крок розглядають як практичний спосіб знизити довгострокові ризики для всієї орбітальної інфраструктури.

Оголошення про реконфігурацію угруповання надійшло після інциденту, який стався в грудні минулого року, коли Starlink зафіксував аномалію на одному зі своїх супутників. Унаслідок події утворилася невелика кількість сміття, а зв’язок із космічним апаратом на висоті 418 кілометрів втратили. Подію характеризують як рідкісний випадок кінетичного інциденту на орбіті. Супутник різко втратив висоту, знизившись на 4 кілометри, що може свідчити про вибух на борту апарату.