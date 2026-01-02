Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) розпочне випробування мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G) у кількох регіонах країни, а також планує масштабні інфраструктурні проєкти для забезпечення широкосмугового доступу до мережі. Про це в інтерв’ю «24 каналу» розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

Пілотний запуск технології 5G відбудеться у трьох населених пунктах — Львові, Харкові й Бородянці Київської області. Після завершення випробувального етапу нову технологію впроваджуватимуть у столиці та Одесі. Водночас держава працює над підключенням лікарень і шкіл до швидкісного інтернету через оптоволокно.

Торік ухвалили Стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року, про що також повідомив Станіслав Прибитько. Документ визначає напрями відновлення пошкоджених телекомунікаційних мереж та забезпечення доступу до високошвидкісного інтернету. «Це перший комплексний документ, який чітко визначає, як держава разом з операторами відновлює й розвиває мобільний і фіксований зв’язок. У фокусі — стійкість мереж, їхнє відновлення та розширення покриття зв’язком», — зазначив заступник міністра.

За Стратегією, 75% домогосподарств мають отримати доступ до гігабітного інтернету. Водночас передбачається розширення покриття мобільним зв’язком до 98% населення. Зокрема, мережі покриватимуть 95% автомобільних та 75% залізничних шляхів.

Серед пріоритетних проєктів Мінцифри цього року — розширення можливостей супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell. Технологія забезпечить не лише передавання даних, а й голосові дзвінки. Також планують запустити мапу інтернету в додатку «Дія».

У Мінцифри очікують, що реалізація Стратегії принесе країні додаткові 56 мільярдів гривень валового внутрішнього продукту (ВВП).

Варто зазначити, що раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск перших пілотних зон 5G уже в січні цього року, проте тоді не називав конкретних населених пунктів для випробування технології.