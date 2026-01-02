Компанія Трампа знову відклала реліз смартфона T1

Наприкінці минулого року компанія Trump Mobile оголосила про чергове перенесення запуску свого флагманського пристрою T1 вартістю $499. Реліз спочатку мав відбутися у серпні 2025 року, потім його перенесли на кінець року, а тепер — на початок 2026-го. Про це пише Financial Times.
Представники служби підтримки Trump Mobile пояснили затримку наслідками урядового «шатдауну» у США, який зупинив процеси сертифікації у Федеральній комісії зі зв’язку (FCC). Саме цей регулятор відповідає за дозвіл на використання телекомунікаційного обладнання на американському ринку. Зрештою смартфон так і не з’явився в продажу у грудні 2025 року, як планувала компанія. Аналітики вважають, що неодноразові зміни графіка можуть свідчити про внутрішні проблеми Trump Mobile.
Окремої уваги потребує питання виробництва пристрою. На етапі анонсу Trump Mobile активно використовувала гасло «Зроблено у США», позиціюючи T1 як національну альтернативу продукції Apple і Samsung. Згодом ці формулювання зникли з офіційного сайту компанії. Натомість там з’явилися вирази на кшталт «створено з американськими цінностями», що може свідчити про виробництво у Китаї.
Телефонну компанію заснували сини президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-молодший і Ерік Трамп. Запуск бізнесу збігся з критикою президента щодо Apple за надмірну залежність від китайських виробників. Трамп вимагав від виробника iPhone перенести виробництво до США, погрожуючи 25-відсотковими митами як Apple, так і Samsung.
Поки виробництво T1 лишається невизначеним, Trump Mobile пропонує відновлені iPhone і Samsung Galaxy. Цей крок розглядають як тимчасове рішення для підтримки активності бренду на ринку. Компанія також запропонувала мобільний тарифний план вартістю $47,45 на місяць.
Клієнти, які внесли аванс $100 за попереднє бронювання, очікують на пристрій орієнтовно в середині чи наприкінці січня. Проте точну дату офіційного запуску смартфона досі не оголошено. За попередніми заявами компанії, T1 мав стати основним конкурентом пристроям провідних виробників на американському ринку.