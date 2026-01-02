IPv6 відзначив 30-річчя: чому новий протокол досі не витіснив IPv4

У грудні 1995 року вийшов перший стандарт Internet Protocol version 6 (IPv6) — RFC 1883. Ця специфікація мала розв’язати критичну проблему вичерпання адресного простору попередньої версії протоколу, пише The Register.

Проте три десятиліття по тому новий стандарт так і не став панівним у глобальній мережі. За даними Google, Азійсько-Тихоокеанського центру мережевої інформації (APNIC) й Cloudflare, протокол використовує менше половини користувачів інтернету.

- Реклама -

Головна відмінність IPv6 від попередника — збільшення розрядності адрес із 32 до 128 біт. Завдяки цьому доступний пул IP-адрес зріс із приблизно 4,3 мільярда до понад 340 ундециліонів — числа з 39 цифрами. Розробники сподівалися, що такий запас адрес забезпечить майбутнє інтернету за масового підключення пристроїв.

Проте реалізація виявилася складнішою за прогнози. Головний науковий співробітник APNIC Джефф Х’юстон назвав IPv6 «надзвичайно консервативним протоколом», який змінювався мінімально. На його думку, це класичний випадок неефективного колективного проєктування.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Найбільшою проблемою стала відсутність зворотної сумісності з IPv4. Користувачі мусили обирати один із протоколів або працювати з обома паралельно, що ускладнювало перехід. Водночас нова версія не запропонувала функцій, які б суттєво поліпшили роботу мережі.

Вчений-комп’ютерник Брюс Деві, який отримав нагороду за досягнення всього життя від Спеціальної групи з передачі даних Асоціації обчислювальної техніки, зазначив несподівано малу кількість нововведень в IPv6. Окрім розширення адресного простору, протокол отримав обмежений функціонал. Чимало можливостей безпеки, підключення і якості обслуговування, які не ввійшли у специфікацію, згодом реалізували в IPv4. Це ще більше знизило мотивацію до масового впровадження нової версії.

Ситуацію ускладнила поява технології перетворення мережевих адрес (Network Address Translation, NAT). Вона дала змогу численним пристроям використовувати одну публічну IPv4-адресу й суттєво підвищила ефективність наявного адресного простору. NAT дозволяв операторам підключати тисячі пристроїв до однієї IP-адреси.

Керівник групи навчання й розвитку в RIPE NCC Альваро Вівес пояснив успіх цього рішення його простотою. Технологія не вимагала кардинальних змін інфраструктури й відповідала наявному досвіду фахівців. Тому постачальники послуг не відчували потреби підтримувати IPv6.

Віцепрезидент Gartner Ендрю Лернер виділив ключові перешкоди для міграції. Серед них — високі витрати на перехід, складність процесу й необхідність навчання персоналу. Короткострокова окупність інвестицій залишається низькою, а продуктивність додатків і пристроїв відрізняється. Деякі організації навіть вимикають IPv6 для поліпшення показників. Додатковою перешкодою стала відсутність підтримки подвійного стека у застарілому обладнанні.

Попри обмежене поширення, називати IPv6 невдалим проєктом було б несправедливо. Президент і генеральний директор Американського реєстру інтернет-номерів (ARIN) Джон Карран наголосив, що протокол створювали не для заміни IPv4. Його мета — забезпечити безперебійне зростання інтернету. Насправді подальша життєздатність IPv4 значною мірою пояснюється тим, що IPv6 узяв на себе тиск зростання в мобільному зв’язку, широкосмуговому доступі й хмарних середовищах. У цих галузях новий протокол досяг успіху.

- Реклама -

Альваро Вівес підтримує цю думку. На його переконання, IPv6 створювали для довгострокової перспективи, і він забезпечує великий адресний простір. Це дає змогу планувати мережі простіше й узгодженіше. Протокол сприяв інноваціям — від масштабних мобільних мереж до Інтернету речей і передових методів маршрутизації, зокрема сегментної маршрутизації для IPv6.

Лернер радить організаціям розробити детальні плани переходу на новий стандарт. Експерт рекомендує перевірити сумісність додатків і переконатися, що нова інфраструктура підтримує IPv6. Він також пропонує використовувати технології DNS64 і NAT64.

Проте Х’юстон з APNIC має протилежну думку щодо актуальності протоколу. На його переконання, NAT змусив фахівців переглянути підходи до мережевої архітектури. Цей новий погляд утілився в технології Quick UDP Internet Connections (QUIC), яка не вимагає від клієнтських пристроїв постійного доступу до публічної IP-адреси.

Експерт також вважає IPv6 менш актуальним для серверів. Сьогодні служба доменних імен (Domain Name System, DNS) виконує роль селектора послуг, а не IP-адресу. Уся структура безпеки сучасного інтернету ґрунтується на іменах, як і світ автентифікації й шифрування каналів.

За словами Х’юстона, нині організації впроваджують IPv6, керуючись економічною доцільністю. Коли вартість отримання додаткових IPv4-адрес для роботи з потужнішими NAT виявляється надто високою, компанії обирають новий протокол. Причина не в його перевагах, а в можливості обійти недоліки. У світі, що ґрунтується на іменах, вибір протоколу адресації для базової транспортної мережі не є критичною проблемою.

Водночас багато організацій і далі бачать потребу в IPv6. Зокрема, компанія Huawei запросила 2,56 децильйона адрес нового формату. Starlink, ймовірно, придбала 150 секстильйонів адрес. Ці кроки допомагають численним країнам подолати 50-відсотковий поріг впровадження IPv6.