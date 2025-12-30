Японська NEC припиняє розробку базових станцій 4G і 5G під тиском конкурентів

Японська технологічна корпорація NEC припиняє розробку обладнання для базових станцій четвертого й п’ятого поколінь мобільного зв’язку. Водночас компанія й надалі надаватиме технічну підтримку вже встановленого обладнання, повідомляє Nikkei Asian Review.

Таке рішення зумовлене надзвичайно високим рівнем конкуренції на світовому ринку телекомунікаційного обладнання. Сьогодні галузь контролюють переважно компанії з Китаю і Європейського Союзу, які здобули домінантні позиції завдяки масштабним інвестиціям та агресивній ціновій політиці.

Представник NEC зазначив, що компанія більше не вкладатиме кошти в технології базових станцій 4G і 5G. Натомість стратегічний фокус змістився на розробку програмного забезпечення для телекомунікаційної індустрії. Водночас NEC продовжуватиме виробляти спеціалізоване обладнання для оборонного сектору й інших вузькопрофільних галузей.

Корпорація також продовжить досліджувати стандарти мобільного зв’язку майбутніх поколінь, зокрема 6G. Це дасть змогу NEC зберегти технологічну експертизу й позиції в розробці перспективних стандартів навіть після відмови від масового виробництва обладнання для поточного покоління зв’язку.

У п’ятирічному бізнес-плані, що завершився в березні 2022 року, NEC розглядала виробництво базових станцій 5G як один із головних драйверів корпоративного зростання. Проте капітальні інвестиції операторів мобільного зв’язку в інфраструктуру п’ятого покоління виявилися значно нижчими за прогнозовані. Це спричинило збитковість відповідного бізнесового напрямку NEC.

Фінансові труднощі змусили корпорацію провести реструктуризацію й скоротити персонал за кордоном. У 2024 році японський техногігант розглядав можливість продажу своїх дата-центрів для оптимізації портфеля активів.

За оцінками аналітичної компанії Omdia, три провідні корпорації контролюють близько 80% світового ринку базових станцій мобільного зв’язку. Китайська Huawei Technologies, шведська Ericsson і фінська Nokia сформували олігополію в цьому сегменті. Водночас сукупна частка всіх японських виробників не перевищує 2% глобального ринку.

За жорсткої конкурентної боротьби японські компанії поступово відступають із сегмента базових станцій. NEC скорочує окремі напрямки розробок, а Fujitsu в липні поточного року виділила телекомунікаційний бізнес, включно з виробництвом базових станцій, в окреме дочірнє підприємство. Kyocera, яка планувала розпочати виробництво обладнання 5G у 2027 році, також відмовилася від цих планів.

Раніше японський телекомунікаційний оператор NTT Docomo декларував пріоритет закупівель обладнання у вітчизняних виробників — NEC і Fujitsu. Проте у 2024 році компанія змінила свою стратегію й наростила закупівлі в європейських постачальників, зокрема шведської Ericsson. Цей крок фактично позбавив японських виробників останньої значної підтримки на внутрішньому ринку.

Втім японські телекомунікаційні компанії продовжують експериментувати з інноваційними підходами до розгортання мереж 5G. Зокрема SoftBank провела успішне тестування мобільного зв’язку п’ятого покоління, розмістивши базову станцію на борту літака. Експеримент засвідчив стабільне з’єднання в радіусі 15 кілометрів від точки передавання сигналу.