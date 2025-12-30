У 2025 році обсяг ринку чіпів Wi-Fi 6E та Wi-Fi 7 сягнув $40,5 млрд

Світовий ринок чіпів Wi-Fi 6E і Wi-Fi 7 цього року сягнув $40,5 млрд. Це на 20% більше порівняно з тогорічними показниками, коли обсяг продажів становив $33,65 млрд. За даними Research & Markets, такий приріст спричинило зростання попиту на високошвидкісні бездротові рішення в умовах цифрової трансформації підприємств.

Технологічною основою зростання стала підтримка чіпами частотного діапазону 6 ГГц окрім традиційних 2,4 ГГц і 5 ГГц. Стандарти Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) і Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) забезпечують вищу продуктивність через відсутність перешкод від пристроїв попередніх поколінь. Водночас Wi-Fi 7 отримав підтримку технології Multi-Link Operation (MLO), яка дає змогу пристрою водночас підключатися до кількох діапазонів для підвищення швидкості й надійності з’єднання.

Аналітики виділяють кілька ключових чинників розширення ринку. Передусім це потреба в рішеннях для високошвидкісної передачі даних у місцях з високою концентрацією користувачів. Окрім того, підприємства потребують масштабованої й захищеної бездротової інфраструктури, здатної забезпечувати роботу різноманітних і ресурсомістких додатків.

Технічні характеристики Wi-Fi 7 дають значну перевагу над попереднім поколінням. Теоретична канальна швидкість сягає 46 Гбіт/с, що в 4,8 раза перевищує показник Wi-Fi 6 (9,6 Гбіт/с). Водночас новий стандарт забезпечує значно меншу затримку передачі даних.

За прогнозами Research & Markets, ринок чіпів Wi-Fi 6E і Wi-Fi 7 демонструватиме середньорічний темп зростання (CAGR) на рівні 20,5%. Якщо ці очікування справдяться, до 2032 року обсяг продажів у грошовому вираженні наблизиться до $150 млрд.