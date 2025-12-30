Google Photos і Nano Banana з’являться на телевізорах Samsung

Південнокорейська компанія Samsung Electronics планує додати до своїх телевізорів і смартмоніторів підтримку хмарного сервісу Google Photos. Користувачі зможуть дивитися свої фотографії та відеозаписи безпосередньо на великих екранах без додаткових пристроїв. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Оновлення програмного забезпечення відкриє доступ до особистого архіву Google Photos на екранах телевізорів. Водночас сервіс автоматично групуватиме матеріали за подіями, людьми й місцями, що спростить пошук потрібного контенту. Функція з’явиться на нових моделях телевізорів Samsung на початку 2026 року, а з березня того ж року підтримку отримають окремі раніше випущені пристрої.

Samsung поглиблює інтеграцію хмарного сервісу у власну екосистему телевізорів. Google Photos працюватиме в парі з Vision AI Companion і показуватиме вибрані спогади на інтерфейсах Daily+ та Daily Board упродовж дня. Система враховуватиме контекст й показуватиме відповідні зображення залежно від ситуації.

У другій половині 2026 року компанія додасть до телевізорів та смартмоніторів генеративні можливості на основі моделі Nano Banana. Користувачі зможуть створювати зображення на основі готових шаблонів і редагувати наявні фотографії. Зокрема, функція Remix дасть змогу змінювати стиль знімків, а окремий інструмент перетворюватиме статичні фото на короткі відеоролики.

Інтеграція дасть змогу створювати тематичні слайдшоу – користувачі зможуть об’єднувати знімки за категоріями, серед яких подорожі, домашні тварини, діти чи конкретні локації з особистого архіву.

Нагадаємо, Samsung нещодавно представила перший у світі телевізор на основі інноваційної технології Micro RGB. Модель з діагоналлю 115 дюймів демонструє принципово новий підхід до формування зображення.