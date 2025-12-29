SpaceX призупинила запуски супутників Starlink. У чому причина?

Компанія SpaceX тимчасово припинила запуски нових супутників мережі Starlink після нез’ясованого інциденту з космічним апаратом Starlink-35956. Запуски не проводяться від 19 грудня.

Інженери компанії досі не з’ясували точної причини аномалії, що сталася з супутником Starlink-35956 (66629 / 2025-271N). Без розуміння природи інциденту неможливо розробити заходи для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому. Тому запуски нових груп космічних апаратів залишаються призупиненими на невизначений час.

За прогнозами експертів, нових запусків у 2025 році вже не буде. Водночас відновити місії у першій половині січня 2026 року теж малоймовірно, адже компанії потрібен час на завершення розслідування й упровадження необхідних змін.

На тлі незапланованої паузи у запусках співробітник SpaceX Діма Зенюк (Dima Zeniuk) оприлюднив у соцмережі X фотографію супутника Starlink великим планом. Знімок показує ключові технологічні елементи космічного апарата, зокрема систему лазерного зв’язку.

SpaceX Starlink satellites with laser links pic.twitter.com/po4ElqfDHO — Dima Zeniuk (@DimaZeniuk) December 28, 2025 Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Ця технологія дає супутникам змогу створювати високошвидкісну мережу безпосередньо в космосі. Дані передаються між апаратами миттєво, без наземних станцій, що забезпечує безперебійний глобальний доступ до інтернету. Особливо важливою така архітектура стає над океанами, у віддалених регіонах і під час надзвичайних ситуацій. «Лазерна mesh-мережа» гарантує низькі затримки й високу пропускну здатність каналів зв’язку.

Нагадаємо, останні покоління супутників Starlink отримали технологію Direct to Cell, яка дає змогу встановлювати пряме з’єднання зі звичайними смартфонами без додаткового обладнання.

Станом на ранок 28 грудня на навколоземній орбіті працювали 9402 супутники Starlink, з яких 9391 залишалися повністю справними. Від початку розгортання системи компанія вивела на орбіту 10839 космічних апаратів, зокрема понад три тисячі в поточному році. Водночас 1437 супутників завершили свій життєвий цикл — їх зведено з орбіти для контрольованого згоряння в атмосфері Землі.

За попередніми даними, 19 грудня на борту проблемного супутника стався викид газу з паливного резервуара. Інцидент супроводжувався відділенням невеликої кількості уламків, які рухалися з низькою відносною швидкістю. Саме цей епізод став підставою для призупинення запусків до з’ясування всіх обставин.