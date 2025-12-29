Федоров: вже у січні 5G запрацює у двох населених пунктах України

Перші пілотні зони мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G) запрацюють в Україні вже у січні 2026 року. Про це під час прямого ефіру в TikTok повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Дуже скоро, протягом кількох тижнів ми вже запустимо 5G для цих міст, а точніше частин цих міст. І це буде перший важливий крок, який далі буде масштабуватися», — зазначив Федоров.

Технологія з’явиться не на всій території обраних населених пунктів, а лише у центральних районах. Це дасть змогу протестувати роботу мережі у контрольованих умовах перед подальшим розширенням покриття.

Міністр не уточнив, про які саме населені пункти йдеться. Водночас раніше уряд визначив Харків і селище Бородянку на Київщині як пілотні майданчики для тестування мережі нового покоління. Саме там планували перевірити технічні рішення у реальних умовах, проте офіційного підтвердження, чи залишився вибір незмінним, досі немає. Обмежений формат запуску дасть змогу перевірити стабільність зв’язку й готовність наявної інфраструктури до нових навантажень.

Міністерство цифрової трансформації наголошує, що розгортання мереж п’ятого покоління в умовах війни потребує ретельного узгодження з військовим відомством. Адже 5G використовує частотні діапазони, які мають бути повністю сумісними з оборонними системами. Йдеться про радари, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і системи безпеки польотів. Тому проєкт проходив тривале тестування за участю військових фахівців. За результатами пілотного етапу уряд визначатиме подальші кроки щодо масштабування технології в усій країні.