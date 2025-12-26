SWEET.TV відкрив кастинг на другий сезон реаліті-шоу «Зрадники»:як подати заявку

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV оголосив набір учасників на другий сезон психологічної гри «Зрадники». Кастинг стартував одразу після фінального епізоду першого сезону, який вийшов 25 грудня.

Перший сезон шоу з 10 випусків став однією з найбільш обговорюваних осінніх прем’єр у країні. Зараз усі епізоди можна переглянути на платформі SWEET.TV. Водночас на глядачів чекає додатковий контент — 1 січня 2026 року вийде спеціальний випуск пост-шоу, де учасники обговорять найгостріші моменти гри й розкриють деталі, які залишилися поза кадром.

Умови участі в кастингу

Заявку на участь у другому сезоні може подати будь-хто віком від 18 років, незалежно від професії чи місця проживання. Для цього потрібно заповнити анкету на офіційній сторінці проєкту. Переможець або переможці гри отримають 500 тисяч гривень призових.

Організатори шукають учасників, які грають у стратегічні ігри на кшталт «Мафії», вміють переконувати й розпізнавати неправдиву інформацію. Потенційні гравці мають бути готові до повного занурення в атмосферу психологічної напруги й змагань у новому колективі. Важлива також здатність як об’єднувати людей навколо себе, так і приймати рішення всупереч думці команди заради перемоги.

Концепція шоу та правила гри

«Зрадники» — психологічна гра, яка за кілька років стала міжнародним феноменом. Формат здобув довіру глядачів завдяки відсутності постановчих сцен і справжнім емоціям учасників, які самі приймають усі рішення.

Гравці потрапляють в ізольований замок, де щодня проходять випробування на логіку, витримку й швидкість мислення. На початку гри обирають трьох «зрадників», які щоночі таємно виводять з гри одного з «вірних». Команда «вірних» має викривати «зрадників» через обговорення, логічні міркування й інтуїцію, а потім усувати їх на голосуванні. Натомість «зрадники» приховують свою справжню роль до фінальної частини змагання.

Розподіл призового фонду залежить від складу фіналістів. Якщо до фіналу пройдуть лише «вірні», вони поділять 500 тисяч гривень порівну. Проте якщо серед фіналістів залишиться хоча б один «зрадник», увесь призовий фонд отримає саме він.