lifecell фіксує на два роки ціни на комплексні тарифи «Лайфсет» для MNP-абонентів

Мобільний оператор lifecell запустив акцію «сТОП-ціна на два роки» для абонентів, які переходять у його мережу з тарифами «Лайфсет L» і «Лайфсет XL». Вартість 4-тижневого пакета послуг залишатиметься незмінною два роки, попри можливі зміни тарифів у майбутньому.

Акція триватиме з 19 грудня 2025 року до 15 лютого 2026 року включно. Щоб скористатися пропозицією, треба перенести номер від іншого оператора через послугу MNP (Mobile Number Portability) і під’єднати один із зазначених тарифів. Ціну зафіксовано до 15 лютого 2028 року.

Тарифи сімейства «Лайфсет» об’єднують мобільний зв’язок, домашній інтернет і перегляд телебачення в форматі «три в одному». За минулий рік кількість активних користувачів цих тарифів зросла на 77%, а це показує зростання попиту на комплексні рішення.

Тариф «Лайфсет L» коштує 300 грн за 4 тижні. До пакета входять домашній інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с, 20 ГБ мобільного інтернету з можливістю отримати додаткові 20 ГБ за своєчасну оплату, безлімітні дзвінки в мережі lifecell, 750 хвилин на номери інших операторів по Україні (з додатковими 750 хвилинами за своєчасну оплату) і доступ до понад 120 телеканалів через застосунок lifecell TV на п’яти пристроях.

Тариф «Лайфсет XL» вартістю 500 грн за 4 тижні включає домашній інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с, 50 ГБ мобільного трафіку з можливістю отримати безлімітний інтернет за своєчасну оплату, безлімітні дзвінки на номери lifecell, 1000 хвилин на номери інших операторів (з додатковими 1000 хвилинами за своєчасну оплату) і перегляд понад 140 телеканалів на п’яти пристроях одночасно.

Своєчасна оплата — це оплата пакета не пізніше одного дня після завершення попереднього періоду. В тарифі «Лайфсет XL» після використання 100 ГБ безлімітного мобільного інтернету швидкість знижується до 1 Мбіт/с до кінця поточного платіжного періоду.

Послуга MNP дає змогу змінити оператора й зберегти наявний номер телефону, включно з кодом і всіма цифрами. Процедура займає один робочий день, якщо заявку подано до 10:30 години в будній день, крім п’ятниці та вихідних. Під час дзвінка на перенесений номер звучить акустичний сигнал із повідомленням про перенесення.

За даними оператора, з моменту запуску послуги MNP у мережу lifecell перейшло майже 845 тисяч абонентів. Це понад 70% від загальної кількості українців, які скористалися процедурою перенесення номера, згідно зі статистикою Української держспецзв’язку (УДЦР) і звітами Національної комісії з електронних комунікацій (НКЕК).

Максимальна швидкість домашнього інтернету залежить від наявності відповідної технології за адресою абонента. Детальні умови акції та покрокова інструкція з перенесення номера доступні на офіційному сайті оператора.

Це вже не перша подібна ініціатива lifecell щодо фіксації тарифів. Раніше оператор запустив акцію «сТОП-ціна на 2 роки» для тарифних планів «Максі» й «Мега», докладніше про яку можна дізнатися в новині на нашому сайті.