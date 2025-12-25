Туреччина запустить мережі 5G у великих містах з квітня 2026 року

Міністерство транспорту Туреччини оголосило про початок комерційної експлуатації мереж п’ятого покоління (5G) у квітні наступного року. Спершу технологія стане доступною у мегаполісах з високою концентрацією населення, а повне покриття країни заплановане на два роки. Про це повідомляє видання Shiftdelete.Net.

Міністр транспорту Абдюлькадір Уралоглу розповів, що зараз тривають випробування технології на понад 30 майданчиках по всій республіці. Зокрема, пасажири стамбульського аеропорту вже можуть випробувати роботу 5G за умови, що мають сумісний пристрій.

«З квітня розпочнеться надання сигналу 5G по всій Туреччині. Спершу ми зосередимося на великих містах, де живе найбільше людей, а за два роки охопимо всю територію країни», — зазначив очільник відомства.

Уралоглу нагадав про проведений раніше тендер на розгортання інфраструктури п’ятого покоління. Процедура закупівлі принесла державній скарбниці близько $3,5 млрд. Окрім цього, уряд продовжив концесійні договори з операторами зв’язку на 25 років, що забезпечить надходження ще $3 млрд до бюджету.

Міністр також наголосив на інвестиційних зобов’язаннях телекомунікаційних компаній. Упродовж наступної чверті століття оператори мають вкласти у розвиток інфраструктури $17 млрд. За словами Уралоглу, ці кроки мають розв’язати проблеми зі швидкістю й доступністю інтернету, на які скаржаться турецькі користувачі.

Подібні процеси відбуваються й у Таджикистані, де нещодавно оголосили про створення національного консорціуму 5G за участю Служби зв’язку при уряді республіки та місцевих мобільних операторів. Завдання об’єднання — координувати впровадження технології, уніфікувати технічні стандарти й прискорити цифровізацію країни.