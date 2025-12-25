UARU

«Київстар» оновлює список країн для міжнародних дзвінків у деяких контрактних тарифах

Київстар

Компанія «Київстар» оновлює перелік країн, на які діють тарифні хвилини для міжнародних дзвінків у контрактних тарифах LOVE UA Світло. Контракт 2023, ВАШ Регіон та ВАШ Оптимум. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2026 року, про що повідомляється на офіційному сайті оператора.

Тарифні хвилини на міжнародні дзвінки будуть доступні також для дзвінків до шести європейських держав. Абоненти зможуть телефонувати до Бельгії, Норвегії, Швеції, Австрії, Данії та Франції в межах хвилин, передбачених їхнім тарифним планом.

Водночас три країни виключаються з переліку міжнародних напрямків, на які діють тарифні хвилини. З початку нового року Ізраїль, Китай та Узбекистан переходять до категорії стандартних міжнародних напрямків. Вартість дзвінків до Ізраїлю та Узбекистану становитиме 20 гривень за 20 хвилин розмови, тоді як зв’язок із Китаєм коштуватиме 20 гривень за 5 хвилин.

Користувачі, які регулярно телефонують до цих країн, матимуть можливість під’єднати спеціальні опції «Світ чекає — Ізраїль» або «Світ чекає — Узбекистан» для економії коштів. Натомість послуги «Світ чекає — Франція» та «Світ чекає — Норвегія» автоматично деактивуються для абонентів зазначених тарифів 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, понад 2 мільйони абонентів «Київстар» скористалися супутниковим зв’язком Starlink Direct to Cell і надіслали через нього більш як 543 тисячі SMS-повідомлень.

