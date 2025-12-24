Напередодні Різдва компанія Rakuten Viber запустила ШІ Санту — асистента на основі штучного інтелекту, який допомагає готуватися до святкових днів. Інструмент радить, які подарунки обрати, що приготувати на святковий стіл і як прикрасити домівку.

Чатбот працює у двох режимах. Перший — готові тематичні добірки в розділі «Святкові теми», які охоплюють різні аспекти святкування. Тут є рекомендації про традиції святкування й підбірка святкових локацій. Другий режим дає змогу ставити запитання асистенту через опцію «Розпочати розмову».

- Реклама -

Серед основних функцій ШІ Санти — підбір подарунків. Достатньо вказати, для кого шукаєте презент, і чатбот запропонує варіанти. Асистент також підказує ідеї святкових страв, враховуючи наявні інгредієнти й харчові вподобання.

Крім того, чатбот пропонує ідеї для прикрашання помешкання до зимових свят. Він може написати текст привітання або придумати підпис до святкового фото. Окрема опція — можливість отримати «передбачення» на 2026 рік.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

ШІ Санта доступний усім користувачам месенджера Rakuten Viber за посиланням.

Це вже не перша функція на основі штучного інтелекту в месенджері від Rakuten Viber. Раніше компанія запустила автоматичне створення коротких викладень вмісту вебсторінок.