Пункти незламності обладнають енергонезалежним інтернетом xPON або Starlink

Пункт незламності

Кабінет Міністрів України змінив правила роботи Пунктів незламності й затвердив нові вимоги, які передбачають обов’язкове надання енергонезалежного інтернет-підключення через технології xPON або супутникові термінали Starlink. Оновлені стандарти мають гарантувати стабільний зв’язок для громадян під час масштабних відключень електроенергії. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Необхідність нововведень стала очевидною після подій на Одещині, де численні випадки знеструмлення виявили критичні недоліки у роботі пунктів. Громадяни втрачали доступ до мережі саме тоді, коли він був найпотрібніший. Водночас державні органи дізнавалися про проблеми зі зв’язком зі скарг у соціальних мережах, а не через власну систему моніторингу, що унеможливлювало швидке реагування на збої.

За новими правилами кожен Пункт незламності мають обладнати одним із двох типів енергонезалежного підключення. Перший варіант — це волоконно-оптична технологія xPON, яка забезпечує безперебійну роботу мережі впродовж 72 годин без електропостачання. Цей спосіб підключення підходить для населених пунктів із розвиненою кабельною інфраструктурою.

Альтернатива — супутниковий зв’язок через термінали Starlink, який забезпечить інтернет-підключення в регіонах з обмеженим доступом до традиційних телекомунікаційних мереж. Вона не залежить від стану наземної інфраструктури й може працювати за будь-яких умов.

Кожна точка доступу отримає статичну IP-адресу, що дасть змогу державним органам безпосередньо стежити за роботою мережі в конкретному пункті. Система автоматичного моніторингу миттєво фіксуватиме зникнення зв’язку й сигналізуватиме про потребу втручання ще до того, як громадяни звернуться по допомогу.

Стабільне підключення до інтернету перетворює Пункти незламності з простих обігрівальних приміщень на повноцінні центри доступу до критичної інфраструктури. Громадяни зможуть підтримувати зв’язок із рідними, отримувати державні послуги онлайн, координувати дії з екстреними службами й оперативно дізнаватися про важливі повідомлення від Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Впровадження єдиних технологічних стандартів має забезпечити безперебійну роботу всієї мережі пунктів навіть за найскладніших умов енергопостачання в країні.

Технологія xPON уже довела свою ефективність у побутовому сегменті. Нині нею користуються 52% українських домогосподарств, а послуги за цією технологією надають близько 1200 операторів зв’язку по всій країні.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
