На орбіту виведено BlueBird 6 — найбільший супутник для прямого мобільного зв’язку з антенами площею 223 м²

24 грудня 2025 року індійська ракета-носій LVM3 вивела на низьку навколоземну орбіту супутник BlueBird 6 компанії AST SpaceMobile — найбільший апарат комерційного зв’язку в історії космонавтики. Запуск відбувся о 08:55 за місцевим часом з космічного центру Сатіш Дхаван на південному узбережжі Індії. Пряма трансляція на YouTube підтвердила, що апарат вийшов на цільову орбіту через 16 хвилин після старту.

ISRO Launches BlueBird-6 on LVM-3 from India

Watch this video on YouTube

BlueBird 6 оснащено масивом антен загальною площею 223 м², що робить його найяскравішим штучним об’єктом на нічному небі після Міжнародної космічної станції (МКС). За розрахунками фахівців, видима зоряна величина супутника може досягати показників повного Місяця, а це викликає серйозну стурбованість астрономічної спільноти. Науковці попереджають про значні труднощі для наземних спостережень як в оптичному, так й у радіодіапазоні.

- Реклама -

Для Індійської організації космічних досліджень (ISRO) цей запуск став рекордним досягненням. Маса корисного навантаження досягла 6,5 тонн — це максимальний показник для ракети-носія LVM3. Така потужність знадобилася через значні габарити й вагу нового покоління супутників зв’язку.

Досі AST SpaceMobile експлуатувала п’ять апаратів попередньої серії з антенами площею 65 м² кожен. Вони вже створювали помітні перешкоди для астрономічних спостережень, сяючи як зірки першої величини. Новий супутник має вчетверо більшу площу антен, що пропорційно збільшує рівень світлового забруднення навколоземного простору. Це значно ускладнить роботу як оптичних телескопів, так і радіообсерваторій у всьому світі.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Компанія планує масштабне розгортання супутникової мережі. У 2026 році AST SpaceMobile має намір вивести на орбіту до 60 таких апаратів, що забезпечить глобальне покриття мобільним зв’язком у найвіддаленіших регіонах планети. Такі амбітні плани викликають занепокоєння наукової спільноти через можливе зростання перешкод для астрономічних досліджень.

AST SpaceMobile уклала комерційні угоди з провідними операторами стільникового зв’язку, зокрема AT&T, Verizon Communications та Vodafone Group. Супутники перебуватимуть на висоті близько 500 км і забезпечуватимуть прямий зв’язок зі смартфонами користувачів у зонах без традиційного покриття мобільних мереж. Ця технологія дає змогу звичайним телефонам підключатися безпосередньо до орбітальних станцій без додаткового обладнання.

Завдяки цьому проєкту компанія виходить на пряму конкуренцію зі SpaceX, яка розгортає власну мережу супутникового зв’язку Starlink. Фінансові ринки позитивно оцінили перспективи AST SpaceMobile — акції компанії зросли на 300% від початку поточного року. Це свідчить про високий інтерес інвесторів до розвитку супутникових технологій мобільного зв’язку, попри протести наукової спільноти щодо загрози для астрономічних спостережень.