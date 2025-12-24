На платформі «Київстар ТБ» сьогодні відбулася онлайн-прем’єра соціальної комедії «Батьківські збори». Про це йдеться в пресрелізі «Київстар ТБ».

Стрічку створила команда авторів комедії «Збори ОСББ». Фільм розповідає про події в школі під час зустрічі батьків учнів. Причиною конфлікту стали підсумки виборів президента школи, результати яких обурили більшість присутніх. Переможцем голосування став учень, якого багато хто вважав небажаним кандидатом на цю посаду.

- Реклама -

Зібрання, яке мало бути спокійним обговоренням шкільних питань, перетворюється на емоційну сутичку. Батьки обмінюються звинуваченнями, вдаються до шантажу й булінгу один одного. Під час дискусії спливають приховані сімейні таємниці й проблеми виховання дітей. При цьому дорослі настільки захоплюються захистом інтересів власних нащадків, що перестають помічати справжні потреби школярів.

Режисери створили іронічний портрет сучасного суспільства, де дорослі поводяться не зріліше за своїх дітей. Фільм порушує теми егоїзму, подвійних стандартів і бажання перемогти за будь-яку ціну. Автори сподіваються, що глядачі впізнають у персонажах знайомі ситуації й замисляться над власною поведінкою.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Головні ролі в комедії виконали Євген Янович, Анастасія Цимбалару, Антоніна Хижняк і Олег Маслюк. У зйомках також взяла участь співачка Оля Полякова.

Фільм адресований шанувальникам вітчизняного кінематографа, які цінують гострий гумор у поєднанні з актуальними соціальними темами. Стрічка доступна виключно на платформі «Київстар ТБ».

Нагадаємо, що «Батьківські збори» стали однією з багатьох прем’єр на платформі цього року. Раніше ми розповідали, що підписники дивилися на «Київстар ТБ» у 2025 році.