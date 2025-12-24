Канали Cine+ розпочали святковий показ фільмів студії Disney

Українська група телеканалів Cine+ розпочала показ контенту студії Disney. Перші фільми вийшли в ефір 24 грудня 2025 року — загалом показ триватиме впродовж різдвяно-новорічного періоду. Про це редакції Mediasat розповіли в пресофісі DVL.

Фільми покажуть на каналах Cine+ hit, Cine+ legend, Cine+ та Cine+ Kids. Глядачам пропонують як прем’єрні телевізійні покази, так і популярні стрічки з бібліотеки провідних світових студій з українською озвучкою.

До найочікуваніших прем’єр, які вперше покажуть на українському телебаченні, належать «Дедпул і Росомаха» (2024), «Думками навиворіт 2» (2024), «Ваяна 2» (2024) та «Муфаса: Король Лев» (2024). Ці стрічки покажуть у різні дні святкового сезону відповідно до програмної політики кожного з каналів групи.

Поряд із новинками телеканали покажуть інші популярні фільми Disney, Marvel та інших студій. До програми увійшли «Месники: Завершення» (2019), «Лоґан: Росомаха» (2017), «Перший месник: Друга війна» (2014). Для найменших глядачів: «Крижане серце» (2013) — володар премії «Оскар», «Коко» (2017) — фільм зі списку IMDb Top-250, й «Зоотрополіс» (2016), який також отримав «Оскар».

Також у програмі — «Аладін» (2019), «Я, робот» (2004), «Міцний горішок» (1998), «Чому він?» (2016), «Тоґо» (2019), «Обдарована» (2017) й інші стрічки різних жанрів.

Група телеканалів Cine+ спеціалізується на показі кінематографічного контенту від провідних світових студій із повною українською озвучкою. Канали створені як преміальний контентний продукт для кабельних операторів й OTT-платформ.

Канали Cine+ демонструють понад 250 прем’єр протягом календарного року. Їх бібліотека налічує більше ніж 500 фільмів. Глядацька аудиторія — 2,5 мільйона домогосподарств у 22 регіонах України.