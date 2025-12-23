Vodafone впроваджує роумінг у ЄС за домашніми тарифами для корпоративних і контрактних клієнтів

Vodafone Україна оголосив про масштабне оновлення умов обслуговування корпоративних і контрактних абонентів у межах інтеграції України в роумінговий простір ЄС.

Від 1 січня 2026 року власники більшості бізнес-тарифів і контрактних пакетів зможуть використовувати послуги зв’язку на території Євросоюзу за тими самими умовами, що й в Україні. Це означає відсутність додаткових роумінгових платежів під час перебування в країнах ЄС.

- Реклама -

Умови використання послуг у роумінгу

Нові правила передбачають кілька ключових переваг для власників українських номерів Vodafone:

Вхідні дзвінки : необмежене приймання викликів і в Україні, й під час перебування в державах ЄС.

: необмежене приймання викликів і в Україні, й під час перебування в державах ЄС. Пакетні хвилини й SMS : тарифні хвилини й текстові повідомлення працюватимуть для вихідних дзвінків в Україну й у країні перебування в ЄС, а також для SMS на українські мережі.

: тарифні хвилини й текстові повідомлення працюватимуть для вихідних дзвінків в Україну й у країні перебування в ЄС, а також для SMS на українські мережі. Мобільний інтернет : частину тарифного пакета гігабайтів можна використати в роумінгу ЄС.

: частину тарифного пакета гігабайтів можна використати в роумінгу ЄС. Понадпакетні послуги: однакова ціна за додаткові хвилини, мегабайти й SMS понад тарифний пакет.

Конкретний обсяг послуг, доступних в роумінгу, залежатиме від обраного тарифного плану. Детальну інформацію абоненти отримають у персональних повідомленнях.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Тарифи, що підпадають під оновлення

Нові умови охоплять кілька категорій тарифних планів оператора. До переліку входять пакети Vodafone Business для корпоративних клієнтів і лінійка Vodafone Red для контрактних абонентів.

Крім того, зміни стосуватимуться тарифів лінійки Vodafone GigaCombo 3-в-1, які поєднують мобільний зв’язок із послугами домашнього широкосмугового інтернету й телебачення. Оновлення також охопить спеціалізовані тарифи для передачі даних між пристроями, зокрема IoT Pro.

Інформування клієнтів

Vodafone розпочне розсилку персональних повідомлень абонентам, чиї тарифи зазнають змін, від 22 грудня цього року. Кожне повідомлення міститиме детальну інформацію про оновлені умови конкретного тарифного плану.

Водночас оператор опублікує повний перелік змін на сторінках відповідних тарифів на офіційному вебсайті компанії. Це станеться не пізніше ніж за сім днів до набуття чинності нових правил, що дасть абонентам час ознайомитися з оновленими умовами.

Vodafone впроваджує принцип «Роумінг як вдома» в межах стратегії адаптації послуг до європейських стандартів і забезпечення безперервного зв’язку для клієнтів під час їхнього перебування за кордоном.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Vodafone вже оголосив про запровадження аналогічних умов для передплатників. Поточне оновлення розширює принцип «Роумінг як вдома» на решту категорій абонентів, завдяки чому переважна більшість клієнтів оператора зможе користуватися своїми тарифами в країнах ЄС без додаткових витрат.