У Мінську запрацювала перша тестова зона мережі 5G

Білоруський інфраструктурний оператор увімкнув пілотну ділянку мобільного зв’язку п’ятого покоління в центрі столиці. Тестову зону запустили на Жовтневій площі й біля Будинку офіцерів, де швидкість передавання даних сягає 800 Мбіт/с, повідомляє БЕЛТА.

Про запуск тестової зони 5G розповів міністр зв’язку й інформатизації Білорусі Кирило Залеський. Нову інфраструктуру розгортають на виконання рішень глави держави про створення єдиної мережі четвертого й п’ятого поколінь. Над проєктом працюють мобільні оператори, які обслуговують абонентів, та інфраструктурна компанія, що будує базові станції.

Запуск пілотної зони розпочинає масштабну модернізацію телекомунікаційної інфраструктури країни. Нещодавня урядова постанова визначила мінімальні показники швидкості мобільного інтернету для кожного типу населених пунктів. Документ передбачає поетапне підвищення цих параметрів до 2030 року.

У Мінську й обласних центрах мінімальна швидкість мобільного доступу зросте з нинішніх 30 Мбіт/с до 135 Мбіт/с протягом п’ятирічки. Для районних центрів діють інші нормативи, а в селах швидкість підніметься з 7 Мбіт/с до 30 Мбіт/с. Така диференціація пов’язана зі щорічним зростанням мобільного трафіку, який потребує значних інвестицій у розвиток мереж.

Міністерство також посилює контроль за якістю послуг операторів. Наразі завершують підготовку змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, які дозволять штрафувати компанії за недотримання стандартів стільникового зв’язку в різних типах населених пунктів. Це стимулюватиме провайдерів підтримувати якість покриття на належному рівні.

Кирило Залеський наголосив, що пріоритетом є не публічні заяви про досягнення, а показ конкретних результатів, які відчує кожен користувач мобільного інтернету вже найближчим часом. Нагадаємо, Білорусь планувала запустити експериментальні зони мережі 5G ще до кінця минулого року.