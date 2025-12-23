Телемарафон отримав додаткові 109 млн грн

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (ДП «МПІУ») підписало чотири додаткові угоди з телевиробниками на створення контенту для проєкту «Єдині новини #UArazом». Загальна вартість дозамовлення становить 109 млн грн. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи «Прозорро».

Нові договори підписано 16 грудня й охоплюють період до завершення поточного року. Варто зазначити, що раніше, у березні, ДП «МПІУ» вже уклало чотири контракти з цими ж телеканалами на 2025 рік на загальну суму 738 млн грн. Свіжі угоди фактично стали дозамовленням послуг за листопад і грудень.

Вартість кожного з чотирьох нових контрактів становить від 24 до 29 млн грн. Як зазначає видання, різниця в ціні пояснюється неоднаковим обсягом оплачуваного контенту, тож вартість однієї години виробництва відрізняється в різних виконавців.

Отже, загальні витрати на створення контенту для телемарафону в поточному році сягнули 847 млн грн. Якщо врахувати видатки на інший держпроєкт Freeдом, то загальний обсяг виплат виробникам контенту для обох марафонів становить 2,70 млрд грн, підрахували журналісти «Наших грошей».

Контент для телемарафону створюють ТОВ «Ми – Україна», ТОВ «СЛМ Новини» (інформаційний продакшн групи StarLightMedia, власник — Віктор Пінчук), ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1″» (група підсанкційного Ігоря Коломойського), ПрАТ «Телеканал «Інтер»» (власник — підсанкційний Дмитро Фірташ) та «Кінокіт» від телеканалу «Рада».

Нагадаємо, згідно з дослідженням соціологічної групи «Рейтинг», телемарафону «Єдині новини» не довіряють 39% опитаних українців. Ще 24% респондентів вагаються у своєму ставленні до проєкту, а 19% не змогли визначитися з відповіддю.