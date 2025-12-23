UARU

Spotify зазнав масштабної кібератаки: викрадено метадані та 86 мільйонів аудіофайлів

Новини
Hacker smartphone / хакер
Група хакерів провела масштабну кібератаку на стрімінговий сервіс Spotify. Зловмисники викрали метадані платформи й заволоділи 86 мільйонами аудіофайлів із медіабібліотеки компанії. Про це повідомляє Billboard.

Пошукова система з відкритим кодом Anna’s Archive оприлюднила інформацію про злом у своєму блозі. Викрадені дані містять 256 мільйонів рядків метаданих і десятки мільйонів аудіозаписів. Загальний обсяг скомпрометованої інформації становить близько 300 терабайтів. Хакери планують розповсюджувати її через мережі peer-to-peer (P2P) масовими торентами.

21 грудня хакери оприлюднили викрадені метадані, проте самі музичні файли тоді залишалися недоступними для широкого розповсюдження. Наступного дня шведська компанія офіційно підтвердила інцидент і повідомила про вжиті контрзаходи.

Представники Spotify повідомили, що виявили й заблокували зловмисні облікові записи користувачів, через які відбувалося незаконне викрадення контенту. «Spotify виявив і вимкнув зловмисні облікові записи користувачів, які займалися незаконним викраданням. Ми впровадили нові заходи безпеки від таких атак на авторські права й активно відстежуємо підозрілу поведінку», — йдеться в заяві компанії.

Сервіс наголосив на своїй послідовній позиції щодо захисту інтересів артистів і боротьби з піратством. У заяві зазначено, що від дня запуску Spotify активно співпрацює з галузевими партнерами для захисту прав творців і протидії незаконному розповсюдженню контенту.

Кібератака відбулася на тлі планів компанії розширити функціональність платформи. На початку грудня Spotify оголосив про намір перетворитися з аудіосервісу на повноцінну відеоплатформу й найближчим часом інтегрувати музичні відео у свій застосунок.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
