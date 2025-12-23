UARU

Paramount поліпшила пропозицію до Warner Bros. Discovery особистими гарантіями Ларрі Еллісона

Paramount Skydance планує придбати Warner Bros. Discovery
Фото: Timon Schneider / Alamy Stock Photos

Paramount Skydance покращила умови викупу акцій Warner Bros. Discovery (WBD), додавши особисту фінансову гарантію засновника Oracle Ларрі Еллісона. Компанія водночас збільшила компенсацію на випадок відмови регуляторів від схвалення угоди. Про це пише New York Post.

Оновлену пропозицію підготували у відповідь на побоювання ради директорів WBD щодо надійності джерел фінансування. Керівництво компанії раніше сумнівалося в гарантіях відкличного трастового фонду родини Еллісонів, адже активи з нього можна вивести в будь-який момент. Тому рада директорів порекомендувала акціонерам підтримати альтернативну угоду з Netflix.

Netflix запропонувала придбати частину активів WBD по $27,75 за акцію й частково розрахуватися власними паперами. До пакета входять кіностудії Warner Bros., телеканал HBO та стрімінгова платформа HBO Max. Натомість Paramount наполягає на викупі всіх активів компанії по $30 готівкою за акцію. Загальна вартість WBD в рамках цієї угоди сягає понад $100 млрд.

Ларрі Еллісон надав особисту гарантію фінансування операції на $40,4 млрд. Він також пообіцяв не виводити активи з сімейного фонду, якому належить близько 1,16 млрд акцій Oracle, до завершення угоди. Водночас Paramount підвищила компенсацію для WBD в разі регуляторної заборони до $5,8 млрд.

Ключова відмінність між пропозиціями стосується підрозділу Global Networks. Paramount планує залишити його у складі WBD разом з CNN, TNT Sports і Discovery. Netflix же передбачає виділення цього підрозділу в окрему компанію.

Редакція Mediasat
