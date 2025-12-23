Компанія LG Electronics представить на виставці CES 2026 революційну домашню аудіосистему LG Sound Suite, головною особливістю якої стане саундбар H7 — перший у світі саундбар із підтримкою технології Dolby Atmos FlexConnect. Новинка забезпечує об’ємне звучання, яке автоматично адаптується до планування приміщення без складного налаштування.

Модульна архітектура системи дозволяє користувачам самостійно компонувати аудіорішення з п’яти додаткових елементів: бездротових тилових колонок M7 та M5, а також сабвуфера W7. Загалом доступні 27 різних конфігурацій — від базової двоканальної системи до потужної конфігурації 13.1.7 для повноцінного домашнього кінотеатру. Важливою перевагою стала універсальність: саундбар H7 як головний пристрій працює з будь-яким телевізором, надаючи споживачам свободу вибору обладнання.

Технологія Dolby Atmos FlexConnect забезпечує найпростіший спосіб отримання об’ємного звуку для великого екрана. Система інтелектуально адаптується до акустичного середовища, роблячи кожен звуковий ефект потужнішим, музику — реалістичнішою, а ігрові сесії — емоційно насиченішими. Налаштування відбувається автоматично завдяки гнучкості системи та її здатності аналізувати особливості приміщення.

Актуальність таких рішень зростає через популярність стримінгових платформ, які витіснили фізичні носії та зробили форматом стандарту контент у Dolby Atmos та інших передових аудіоформатах. Провідні сервіси пропонують фільми, серіали та спортивні трансляції з кінематографічною якістю звуку, що викликало новий інтерес до домашніх кінотеатрів. Споживачі шукають аудіосистеми, здатні відповідати винятковій якості зображення сучасних телевізорів, і LG Sound Suite відповідає цьому запиту, поєднуючи простоту використання з високою продуктивністю.

LG додала власні технологічні рішення для покращення якості звучання. Функція Sound Follow використовує ультраширокосмугову технологію (UWB) для коригування оптимальної зони прослуховування залежно від позиції користувача. У поєднанні з Dolby Atmos FlexConnect це забезпечує персоналізоване занурення — кожна точка в кімнаті відчувається як оптимальна для прослуховування. Додатково технологія Room Calibration Pro аналізує акустичні властивості приміщення та застосовує обробку зі штучним інтелектом, точно налаштовуючи звук для збалансованого звучання, що наповнює простір.

В основі саундбара H7 працює процесор α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 — той самий чип, який використовується у флагманських OLED-телевізорах LG. Перенесення перевіреної технології в аудіосферу забезпечило додаткову продуктивність та інтелектуальні можливості. Процесор застосовує глибоке навчання та нейронну обробку для формування звуку з винятковою точністю. Функція AI Sound Pro+ масштабує стереозвук до багатоканального об’ємного звучання, а інтелектуальне розділення об’єктів забезпечує чіткість голосів, музики та звукових ефектів. Система автоматично адаптує аудіо залежно від типу контенту, оптимізуючи звучання для різних жанрів.

Кожен компонент LG Sound Suite оснащений динаміками Peerless — бренду, який понад століття асоціюється з бездоганним аудіо та відомий своєю майстерністю у створенні високопродуктивних преміальних акустичних систем. Поєднання гнучкості Dolby Atmos FlexConnect із висококласними характеристиками динаміків Peerless відкриває нову еру об’ємного звучання.

«Разом із Dolby ми зробили об’ємний звук гнучким для будь-якого дому. LG Sound Suite підтверджує нашу спільну зосередженість на інноваціях в аудіосфері», — зазначив Лі Чон Сок, керівник підрозділу аудіо LG Media Entertainment Solution Company. За його словами, система поєднує Dolby Atmos FlexConnect, модульну конструкцію та налаштування зі штучним інтелектом, дозволяючи споживачам створювати рішення на власний смак і насолоджуватися кінематографічним звуком з будь-якого місця.

«Dolby і LG відкривають новий рівень гнучкості аудіо для всіх, хто прагне отримати кращий звук з Dolby Atmos», — сказав Джон Кулінг, старший віцепрезидент з напряму розваг Dolby Laboratories. Він підкреслив, що незалежно від розміщення колонок — на полиці чи в кутку — Dolby Atmos FlexConnect органічно вписується в будь-який дім без складності традиційних систем.

LG Sound Suite буде представлена на виставці CES 2026, яка відбудеться 6-9 січня на стенді LG.