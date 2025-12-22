Цифровий оператор Beeline Казахстан забезпечив перше у Центральній Азії з’єднання через супутникову мережу Starlink Direct to Cell, об’єднавши космічну інфраструктуру з наземними мобільними мережами.

Випробування відбулися в Акмолинській області за участю керівництва холдингу та представників уряду Республіки Казахстан. Президент Beeline Казахстан Євген Настрадін зателефонував CEO групи VEON Каану Терзіоглу в месенджері, використавши стандартний смартфон із SIM-картою оператора. З’єднання встановилося безпосередньо через супутники Starlink без додаткового обладнання.

У тестуванні також взяли участь віце-прем’єр-міністр та міністр штучного інтелекту й цифрового розвитку Казахстану Жаслан Мадієв разом із представниками акімату Акмолинської області. Випробування підтвердили технічну спроможність супутникової системи працювати зі звичайними абонентськими пристроями й наземною інфраструктурою оператора.

Технологія дає змогу розширити зону покриття мобільного зв’язку в найвіддаленіших регіонах дев’ятої за площею країни світу. Інтеграція супутникових каналів створює додатковий рівень доступності, який покликаний усунути «білі плями» у віддалених і малонаселених районах Казахстану, а також підвищити стійкість національної телекомунікаційної системи.

Під час польових випробувань команда успішно обмінювалася SMS-повідомленнями через космічний сегмент, що засвідчило готовність рішення до масового використання. Тести показали сумісність технології Direct to Cell із серійними мобільними телефонами без потреби у спеціалізованих модифікаціях.

«Сьогодні ми досягли нового рівня зв’язку в Казахстані. Випробування пройшли успішно: ми надіслали чимало SMS, прийняли вхідний аудіодзвінок у месенджері, зв’язалися з абонентом за кордоном. Попереду — завершальні технічні налаштування з виробниками обладнання, після чого послуга стане загальнодоступною. Ми очікуємо, що незабаром усі казахстанці зможуть надсилати повідомлення з будь-якої точки країни», — зазначив Євген Настрадін.

Каан Терзіоглу підкреслив стратегічне значення проєкту для регіону. «Спочатку в Україні, тепер у Казахстані ми демонструємо можливості інтеграції наземних мереж і супутникових платформ як єдиної системи. Це забезпечує безперервність зв’язку, надійність та нові можливості для мільйонів людей. Партнерство зі Starlink виводить VEON на передові позиції у забезпеченні доступного зв’язку, підвищуючи стандарти стійкості на ринках нашої присутності», — заявив CEO групи VEON.

Beeline Казахстан планує розпочати комерційне надання послуг супутникового зв’язку на базі Starlink Direct to Cell у 2026 році. Спочатку абонентам стане доступний сервіс обміну текстовими повідомленнями, згодом функціонал розширюватиметься. Запуск послуги потребує отримання відповідного регуляторного дозволу від уповноважених органів Республіки Казахстан.