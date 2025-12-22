UARU

У Казахстані вперше зателефонували через супутники Starlink зі звичайного смартфона

НовиниСупутниковий зв'язок
Beeline Казахстан протестував супутниковий зв'язок Starlink Direct to Cell
Фото: Beeline Казахстан

Цифровий оператор Beeline Казахстан забезпечив перше у Центральній Азії з’єднання через супутникову мережу Starlink Direct to Cell, об’єднавши космічну інфраструктуру з наземними мобільними мережами.

Випробування відбулися в Акмолинській області за участю керівництва холдингу та представників уряду Республіки Казахстан. Президент Beeline Казахстан Євген Настрадін зателефонував CEO групи VEON Каану Терзіоглу в месенджері, використавши стандартний смартфон із SIM-картою оператора. З’єднання встановилося безпосередньо через супутники Starlink без додаткового обладнання.

У тестуванні також взяли участь віце-прем’єр-міністр та міністр штучного інтелекту й цифрового розвитку Казахстану Жаслан Мадієв разом із представниками акімату Акмолинської області. Випробування підтвердили технічну спроможність супутникової системи працювати зі звичайними абонентськими пристроями й наземною інфраструктурою оператора.

Технологія дає змогу розширити зону покриття мобільного зв’язку в найвіддаленіших регіонах дев’ятої за площею країни світу. Інтеграція супутникових каналів створює додатковий рівень доступності, який покликаний усунути «білі плями» у віддалених і малонаселених районах Казахстану, а також підвищити стійкість національної телекомунікаційної системи.

Связь из космоса: Beeline успешно протестировал Direct to Cell от Starlink

Під час польових випробувань команда успішно обмінювалася SMS-повідомленнями через космічний сегмент, що засвідчило готовність рішення до масового використання. Тести показали сумісність технології Direct to Cell із серійними мобільними телефонами без потреби у спеціалізованих модифікаціях.

«Сьогодні ми досягли нового рівня зв’язку в Казахстані. Випробування пройшли успішно: ми надіслали чимало SMS, прийняли вхідний аудіодзвінок у месенджері, зв’язалися з абонентом за кордоном. Попереду — завершальні технічні налаштування з виробниками обладнання, після чого послуга стане загальнодоступною. Ми очікуємо, що незабаром усі казахстанці зможуть надсилати повідомлення з будь-якої точки країни», — зазначив Євген Настрадін.

Каан Терзіоглу підкреслив стратегічне значення проєкту для регіону. «Спочатку в Україні, тепер у Казахстані ми демонструємо можливості інтеграції наземних мереж і супутникових платформ як єдиної системи. Це забезпечує безперервність зв’язку, надійність та нові можливості для мільйонів людей. Партнерство зі Starlink виводить VEON на передові позиції у забезпеченні доступного зв’язку, підвищуючи стандарти стійкості на ринках нашої присутності», — заявив CEO групи VEON.

Beeline Казахстан планує розпочати комерційне надання послуг супутникового зв’язку на базі Starlink Direct to Cell у 2026 році. Спочатку абонентам стане доступний сервіс обміну текстовими повідомленнями, згодом функціонал розширюватиметься. Запуск послуги потребує отримання відповідного регуляторного дозволу від уповноважених органів Республіки Казахстан.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
