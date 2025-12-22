UARU

Netflix придбав естонський стартап, що створює аватари для ігор

Netflix придбав стартап Ready Player Me

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив про купівлю естонської компанії Ready Player Me, яка розробляє технології для створення цифрових аватарів у відеоіграх і віртуальних просторах. Угода покликана посилити ігровий сегмент платформи й забезпечити персоналізований досвід для користувачів, повідомляє TechCrunch.

Естонський стартап спеціалізується на розробці рішень, які дають змогу користувачам створити власний цифровий образ один раз і далі використовувати його в різних ігрових проєктах та додатках. Така технологія забезпечує кросплатформенну сумісність аватарів. Netflix планує впровадити напрацювання естонців у власні ігрові розробки, щоб підвищити рівень персоналізації контенту й посилити зацікавленість передплатників.

Представники стрімінгового сервісу зазначають, що цифрові аватари можуть стати центральним компонентом майбутніх ігрових продуктів компанії. Технологія дозволить гравцям зберігати єдину віртуальну особистість під час переходу між різними ігровими світами Netflix. Деталі фінансової частини угоди залишаються конфіденційними.

Команда Ready Player Me, яка налічує близько 20 фахівців, увійде до складу підрозділу Netflix Games. Компанія планує поступово згортати публічний сервіс створення аватарів і припинити підтримку зовнішніх інтеграцій. Очікується, що повне закриття цих напрямків відбудеться протягом 2026 року після завершення процесу інтеграції в інфраструктуру Netflix.

Стрімінговий гігант активно розбудовує ігрове портфоліо з 2021 року, коли почав пропонувати передплатникам мобільні ігри й тестувати інтерактивні формати контенту. Купівля Ready Player Me свідчить про зміну стратегічних пріоритетів: від випуску окремих ігрових продуктів компанія переходить до створення цілісної ігрової екосистеми, де персоналізація й тривале утримання аудиторії відіграватимуть ключову роль.

