На MEGOGO вийде різдвяний мюзикл «Жив пес Сірко», створений за мотивами української народної казки

24 грудня 2025 року медіасервіс MEGOGO покаже власний різдвяний проєкт — мюзикл «Жив пес Сірко», створений на основі відомої української народної казки. Стрічка стане першим вітчизняним мюзиклом, який зняли спеціально для стримінгу, й продовжить традицію святкових прем’єр сервісу.

Проєкт реалізували за фінансової підтримки генеральних партнерів Visa і ПУМБ, які долучилися до промоційних активностей мюзиклу. Картину зняв Василь Байдак, для якого робота над повнометражним фільмом стала режисерським дебютом. Сценарій написали Василь Байдак спільно з Юрою Карагодіним.

- Реклама -

Зйомки відбувалися в Києві на території музею «Мамаєва Слобода», який став основною локацією й визначив візуальну стилістику картини. Виробнича команда створила спеціальні декорації — разом із будою головного героя, тинами та святковими столами, що відтворюють атмосферу українського свята. Для зимової естетики використали штучний сніг.

Музичну частину фільму формують оригінальні композиції, написані спеціально для проєкту, а також перероблені версії відомих українських пісень. Одним із ключових треків став «Це не сон» — спільна робота POSITIFF і Юлі Юріної, прем’єра якого відбудеться в день виходу мюзиклу. Міша Правильний також створив авторську композицію, яка розкриває характери персонажів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Ми прагнемо, щоб святкові мюзикли на MEGOGO стали традицією для українських глядачів. У період, коли багато родин перебувають на відстані через війну, спільний онлайн-перегляд дає змогу відчути домашнє тепло. Цьогорічний проєкт — це осучаснене прочитання класичної казки. Ми зберегли традиційний дух, водночас додавши сучасну музичність і гумор», — пояснює Валерія Толочина, продюсерка мюзиклу та СМО MEGOGO.

Сюжет розповідає про родину, яка несподівано потрапляє в різдвяні пригоди разом із псом Сірком і «вовчою компанією». Історія поєднує традиційні мотиви доброти й хитрощів із сучасним гумористичним підходом.

У фільмі зайнято понад 50 учасників, серед яких актори, музиканти й телеведучі. Головну роль виконав Олексій Завгородній (POSITIFF), у проєкті також взяли участь Марк Куцевалов, Юрій Оруджов, Олег Свищ, Катерина Павленко (Monokate), Даша Кубік, Наталя Гаріпова, Юрій Ткач, Віталій Козловський, Олег Скрипка, Юля Юріна та ансамбль «Ґвара». Закадровий голос озвучив Микола Луценко. Картина містить камео популярних українських артистів і музичні номери від гуртів Badstreet Boys та «Вхід У Змінному Взутті».

«Згадуючи новорічні свята дитинства, я пам’ятаю теплий розважальний контент для сімейного перегляду — без напруги, з радістю. Мені хотілося відтворити саме це відчуття. Так виникла ідея створити різдвяний мюзикл, і ми органічно реалізували її з MEGOGO. Ми звернулися до казки про Сірка — історії, знайомої кожному», — коментує режисер Василь Байдак.

«Коли мені запропонували головну роль, я швидко погодився. Василь — людина, якій хочеться довіритися. Я відчув, що це буде сучасна інтерпретація казки із якісним гумором. Паралельно зі зйомками ми з Юлею Юріною створили головну пісню “Це не сон” у дуже стислі терміни. Але саме такий темп надав треку живу енергію», — додає POSITIFF.

Мюзикл «Жив пес Сірко» входить до стратегії MEGOGO щодо розширення українськомовного контенту. Платформа системно інвестує в озвучення світових стрічок українською, підтримує локальні серіали, документальні й освітні проєкти. Переглянути фільм можна на медіасервісі за будь-якою з доступних підписок.

- Реклама -

Нагадаємо, нещодавно медіасервіс MEGOGO запустив у мобільному застосунку вертикальні серіали виробництва української компанії HOLYWATER. Контент розміщено в окремому розділі Short dramas і доступний користувачам з активною передплатою.