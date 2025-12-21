UARU

MEGOGO ексклюзивно покаже в Україні Кубок африканських націй-2025

Медіасервіс MEGOGO здобув ексклюзивні права на показ фінального турніру Кубка африканських націй (КАН) 2025 року в Україні. Про це повідомляє пресслужба медіасервісу.

Змагання відбудуться в Марокко з 21 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року. Це буде 35-й за ліком розіграш континентального чемпіонату, в якому візьмуть участь 24 збірні команди Африки.

Усі поєдинки турніру глядачі зможуть дивитися на платформі MEGOGO за передплатами «Спорт» та в складі комплексних пакетів «MEGOPACK». Окремі матчі також покажуть на безоплатному телеканалі «MEGOGO СПОРТ», доступному у мережі цифрового ефірного мовлення T2 й у кабельних операторів.

Церемонію відкриття й перший матч турніру між господарями Марокко та збірною Коморських Островів заплановано на 21 грудня. Гра на стадіоні принца Мулая Абделлаха у столиці Марокко Рабаті почнеться о 21:00 за київським часом. Трансляція на MEGOGO стартує о 20:10 — у форматі міністудії та з показом урочистостей перед матчем. Коментуватимуть подію Володимир Звєров і Вадим Шевякін.

На OTT-платформі всі трансляції можна знайти в підрозділі «Футбол» основного розділу «Спорт», а також на тематичних каналах «MEGOGO Футбол».

Титул переможця попереднього турніру КАН-2023 здобула збірна Кот-д’Івуару, яка у фінальному матчі на домашньому полі перемогла команду Нігерії з рахунком 2:1. Той турнір також показував в Україні ексклюзивно MEGOGO.

