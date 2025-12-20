YouTube заблокував два канали через фейкові ШІ-трейлери

Відеохостинг YouTube заблокував два популярні канали, які створювали фальшиві трейлери фільмів за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Screen Culture і KH Studio мали разом понад 2 мільйони підписників та зібрали більш як мільярд переглядів, повідомляє Deadline.

Перший канал працював в Індії, другий – у Грузії. Платформа раніше обмежила монетизацію цих акаунтів через порушення правил. Після цього автори додали до назв відео позначки «fan trailer», «parody» й «concept trailer». Це дало змогу відновити доходи від реклами.

Утім, за останні місяці ці застереження зникли з описів. YouTube розцінив повернення до попередньої практики як порушення правил щодо спаму й маніпулювання метаданими. Саме це стало причиною остаточного видалення каналів.

Screen Culture поєднував справжні кадри з матеріалами, створеними нейромережами, для трейлерів популярних кінофраншиз. Засновник проєкту Нікхіл П. Чаудхарі розповів, що команда з близько 12 редакторів свідомо використовувала алгоритми YouTube. Стратегія полягала в публікації фальшивих трейлерів раніше за офіційні анонси й постійному змішуванні справжнього та синтетичного матеріалу.

Канал випустив 23 версії трейлера фільму The Fantastic Four: First Steps. Частина з них випереджала офіційні ролики в результатах пошуку на платформі. Серед інших публікацій – фальшиві трейлери серіалу Harry Potter від HBO й Wednesday від Netflix.

Розслідування Deadline показало, що окремі голлівудські студії неофіційно домовлялися з YouTube про передавання рекламних доходів від ШІ-трейлерів на свої рахунки. Серед таких компаній – Warner Bros. Discovery і Sony. Представники студій відмовилися коментувати цю інформацію.

Контент Disney становив значну частку публікацій на обох каналах. Минулого тижня корпорація надіслала Google офіційний лист з вимогою припинити порушення. У зверненні Disney заявила, що ШІ-моделі й сервіси корпорації порушують авторські права компанії.