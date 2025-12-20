Один із супутників компанії Starlink від SpaceX зазнав аномалії на висоті 418 кілометрів. Через це утворилася невелика кількість уламків і обірвався контакт із космічним апаратом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційну заяву компанії.

Це сталося в середу й виявилося нетиповим для оператора супутникового інтернету, в орбітальній мережі якого близько 10 тисяч космічних апаратів. Як повідомила Starlink у соцмережі X, супутник лишається переважно цілим і далі обертається на орбіті. Компанія прогнозує, що він увійде в атмосферу Землі протягом кількох тижнів і повністю згорить.

Супутник раптово опустився на чотири кілометри нижче, що може свідчити про вибух на борту. SpaceX співпрацює з Космічними силами США й NASA, щоб відстежувати траєкторії уламків. Точну кількість фрагментів компанія не називає.

Фахівці LeoLabs, що стежать за космічним простором, виявили кілька десятків імовірних уламків. Подальший аналіз може виявити додаткові фрагменти. Експерти LeoLabs вважають, що різке падіння свідчить про внутрішню технічну проблему, а не про зіткнення з іншими об’єктами.

Цей інцидент за масштабом менший від інших орбітальних аварій останніх років. Для порівняння: руйнування супутника Intelsat 33e утворило більшу кількість фрагментів, а тогорічний розпад ступеня китайської ракети теж спричинив значне засмічення орбіти.

Останніми роками кількість космічних апаратів на навколоземній орбіті стрімко зростає. Компанії й держави розгортають десятки тисяч супутників для інтернет-мереж, систем зв’язку й дистанційного зондування Землі. Це посилює конкуренцію за орбітальний простір.