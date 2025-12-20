SpaceX припиняє підтримку застарілих роутерів Starlink і пропонує безплатну заміну на нову модель із Wi-Fi 6

Компанія SpaceX офіційно повідомила користувачів супутникового інтернету Starlink, що припиняє програмні оновлення для маршрутизатора Gen 1 Router (UTR-201). Водночас власникам застарілих пристроїв компанія запропонувала безплатну заміну на сучасніший Starlink Router Mini з підтримкою Wi-Fi 6.

Електронні листи надійшли передусім тим абонентам, які придбали комплекти Starlink у 2020 році — ще до переходу компанії на «плоску антену» й появи роутера Gen 2 Router. Представники SpaceX пояснюють припинення підтримки першого покоління маршрутизаторів потребою впровадити нові рішення для покращення безпеки, швидкості та стабільності роботи мережі.

- Реклама -

Користувачі зможуть продовжувати використовувати Gen 1 Router навіть після припинення випуску оновлень. Утім, компанія попереджає про можливі ризики такого рішення. Без регулярних патчів безпеки домашня мережа стає вразливішою до зловмисних атак. Крім того, зі розширенням функціональності супутникової мережі Starlink застарілі роутери працюватимуть повільніше й матимуть проблеми сумісності з новими сервісами.

Замість Gen 1 Router компанія пропонує Router Mini, який зазвичай коштує 40 доларів США. Ця модель підтримує стандарт Wi-Fi 6 на відміну від Wi-Fi 5 у попередній версії, що забезпечує вищу швидкість передавання даних і краще покриття сигналу. Ще одна перевага нового роутера — компактні розміри: пристрій за габаритами приблизно дорівнює смартфону iPhone 14. Також Router Mini може працювати в mesh-мережі, розширюючи зону покриття бездротового з’єднання.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нагадаємо, SpaceX активно розвиває мережу продажу супутникового інтернету Starlink. Компанія встановила спеціалізовані торгові автомати для абонентського обладнання — перший такий кіоск самообслуговування з’явився в торговому центрі Jordan Creek Mall у Де-Мойні, штат Айова.