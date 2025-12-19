Власник TikTok підписав угоду про продаж американського підрозділу інвесторам зі США — Axios

Власник популярної платформи коротких відео TikTok — китайська ByteDance — оформила угоду про передачу американського підрозділу спільному підприємству, де переважатимуть інвестори зі Сполучених Штатів. Про це повідомляє Axios з посиланням на внутрішній документ ByteDance.

Новостворена компанія отримає назву TikTok USDS Joint Venture LLC. Усі формальні процедури, пов’язані з її реєстрацією, мають завершитися 22 січня 2026 року.

- Реклама -

За умовами угоди, 45% акцій отримає група американських інвесторів. До неї увійдуть корпорація Oracle, інвестиційний фонд Silver Lake і група MGX з Абу-Дабі. Решту акцій розподілять між поточними акціонерами ByteDance та афілійованими структурами: близько третини дістанеться партнерам материнської компанії, а приблизно 20% залишиться за китайською ByteDance.

Створене спільне підприємство відповідатиме за ключові напрями діяльності американського сегмента платформи. До його компетенції належатимуть захист особистих даних користувачів у США, забезпечення безпеки алгоритмічних рішень, модерація контенту й підтримка програмного забезпечення. У документі підкреслюється, що стрічку контенту має бути захищено від будь-яких зовнішніх маніпуляцій.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Функції довіреного партнера з питань безпеки перейдуть до Oracle після остаточного оформлення угоди. Ця компанія проводитиме регулярні перевірки дотримання погоджених умов національної безпеки й здійснюватиме аудит діяльності платформи.

Після завершення всіх процедур американське спільне підприємство працюватиме як самостійна структура з повноваженнями в галузі захисту даних, безпеки алгоритмів, модерації й програмного забезпечення. Водночас глобальні підрозділи TikTok у Сполучених Штатах зосередяться на забезпеченні сумісності продуктів й окремих комерційних напрямах, зокрема рекламі та маркетингу.

Передумовою цієї угоди стала базова домовленість між Китаєм і США, досягнута у вересні поточного року. Тоді сторони узгодили принципи врегулювання питання подальшої роботи TikTok на американському ринку. Того ж місяця президент Дональд Трамп підписав указ, спрямований на прискорення процесу продажу активів платформи консорціуму переважно американських інвесторів.

Паралельно з реорганізацією бізнесу платформа продовжує розвивати нові функції. Нещодавно TikTok анонсував інструмент, який дасть користувачам змогу самостійно контролювати кількість контенту зі штучним інтелектом в їхній стрічці. Компанія також удосконалює систему позначення матеріалів, створених нейромережами.