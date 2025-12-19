У Android з’явиться меню, яке показує всі додатки з супутниковим зв’язком

Компанія Google працює над новим інтерфейсом для керування супутниковим зв’язком у Android. У швидких налаштуваннях з’явиться кнопка для перевірки статусу з’єднання, а окрема сторінка покаже всі додатки, які підтримують роботу через супутник. Про це повідомляє видання Android Authority.

Фахівці Android Authority знайшли нову функцію в бета-версії Android 2512. У розділі «Налаштування» > «Система» > «Параметри розробника» > «Швидкі налаштування» з’явився перемикач «Супутник». Після його вмикання на панелі швидких налаштувань з’являється кнопка з трьома можливими станами: «Увімкнено», «Доступно» й «Недоступно».

Аналіз коду показав, як працює ця функція. Система перевіряє, чи підтримує тарифний план користувача роумінг через неземні мережі (NTN). Завдяки цьому телефон може підключатися до супутникових мереж через звичайний тариф — так само як і до звичайних роумінгових операторів.

Кнопка відкриває окрему сторінку «Супутниковий зв’язок» у налаштуваннях. Там можна побачити список додатків, які працюють через супутник: екстрений сигнал SOS, Google Карти, Повідомлення Google, Google Погода й Налаштування. Коли користувач вибирає екстрений сигнал, відкривається додаток «Телефон» з уже набраним номером служби порятунку.

Функція вже працює в бета-версії Android 2512, але у стабільному релізі з’явиться пізніше. Зараз кнопка «Супутник» доступна лише через режим для розробників.

Нагадаємо, Google вже додала до Android інші функції екстреної допомоги. Компанія впровадила у систему можливість Emergency Live Video, яка дозволяє транслювати відео в реальному часі під час виклику служб порятунку. Диспетчери можуть бачити пряме відео й оцінювати ситуацію безпосередньо з місця події.