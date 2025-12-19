UARU

У Android з'явиться меню, яке показує всі додатки з супутниковим зв'язком

Супуникове підключення на Android

Компанія Google працює над новим інтерфейсом для керування супутниковим зв’язком у Android. У швидких налаштуваннях з’явиться кнопка для перевірки статусу з’єднання, а окрема сторінка покаже всі додатки, які підтримують роботу через супутник. Про це повідомляє видання Android Authority.

Фахівці Android Authority знайшли нову функцію в бета-версії Android 2512. У розділі «Налаштування» > «Система» > «Параметри розробника» > «Швидкі налаштування» з’явився перемикач «Супутник». Після його вмикання на панелі швидких налаштувань з’являється кнопка з трьома можливими станами: «Увімкнено», «Доступно» й «Недоступно».

Google додає в Android меню для всіх додатків із супутниковим зв'язком

Аналіз коду показав, як працює ця функція. Система перевіряє, чи підтримує тарифний план користувача роумінг через неземні мережі (NTN). Завдяки цьому телефон може підключатися до супутникових мереж через звичайний тариф — так само як і до звичайних роумінгових операторів.

Кнопка відкриває окрему сторінку «Супутниковий зв’язок» у налаштуваннях. Там можна побачити список додатків, які працюють через супутник: екстрений сигнал SOS, Google Карти, Повідомлення Google, Google Погода й Налаштування. Коли користувач вибирає екстрений сигнал, відкривається додаток «Телефон» з уже набраним номером служби порятунку.

Функція вже працює в бета-версії Android 2512, але у стабільному релізі з’явиться пізніше. Зараз кнопка «Супутник» доступна лише через режим для розробників.

Нагадаємо, Google вже додала до Android інші функції екстреної допомоги. Компанія впровадила у систему можливість Emergency Live Video, яка дозволяє транслювати відео в реальному часі під час виклику служб порятунку. Диспетчери можуть бачити пряме відео й оцінювати ситуацію безпосередньо з місця події.

