Компанія Tesla подала патентну заявку на конструкцію автомобільного даху, який дозволить вбудовувати супутникові антени просто у структуру електромобіля. Документ описує технічне рішення для прямого доступу до супутникового інтернету під час руху. Про це повідомляє PCMag із посиланням на патентну заявку, подану в США.

Патент під назвою Vehicle Roof Assembly with Radio Frequency Transparent Material описує зовнішню панель даху, яка дає змогу вбудовувати електронні модулі, зокрема супутникові антени. Ключова особливість розробки — застосування спеціальних матеріалів, прозорих для радіочастотного випромінювання. Така конструкція забезпечує вільну зону огляду й безперешкодний зв’язок із супутниками, мобільними мережами та зовнішніми пристроями.

Заявка згадує можливість встановлення супутникового компонента зв’язку й антени, здатної працювати з навігаційними супутниками. Хоча документ прямо не називає Starlink чи SpaceX, описані функціонал і архітектура системи чітко вказують на інтеграцію супутникового інтернету від SpaceX.

Традиційні автомобільні дахи зі скла або металу блокують чи послаблюють супутниковий сигнал. Це ускладнює приховане розміщення антени в салоні. Tesla пропонує розв’язати цю проблему через застосування спеціальних полімерних матеріалів — зокрема полікарбонату чи акрилонітрил-стирол-акрилату. Ці матеріали пропускають радіочастотні сигнали без помітних втрат.

Зараз деякі власники електромобілів Tesla встановлюють тарілки Starlink вручну, щоб мати інтернет у дорозі. Заводська інтеграція такої системи просто в дах може істотно змінити можливості мобільного підключення до мережі. Це особливо важливо для віддалених регіонів, де немає стільникового покриття.

Сьогодні електромобілі Tesla мають опцію Premium Connectivity, яка працює через мобільну мережу LTE. Автомобілі активно використовують стільниковий зв’язок для збирання даних системи Autopilot, оновлення програмного забезпечення, стримінгових сервісів й інших онлайн-функцій. Проте навіть мережі п’ятого покоління мають обмеження поза містами та в регіонах зі слабким покриттям.

Супутниковий інтернет може забезпечити стабільне з’єднання навіть там, де традиційні мобільні оператори не дають покриття. Це розширить можливості використання онлайн-сервісів Tesla незалежно від того, де перебуває автомобіль.

Водночас компанія продовжує вдосконалювати можливості підключення через стільникові мережі. Раніше повідомлялося, що нові моделі Tesla Model Y оснастять 5G-модемом зі швидкістю завантаження до 2,4 Гбіт/с. Поєднання супутникового й стільникового зв’язку може дати власникам електромобілів безперебійний доступ до мережі за будь-яких умов.