Мобільний оператор «Київстар» веде переговори про можливе придбання мережі магазинів електроніки й побутової техніки Comfy. Діалог між компаніями йде від середини літа цього року. Про це пише Forbes Ukraine, посилаючись на трьох топменеджерів ринку онлайн-торгівлі й джерело в інвестиційному секторі.

Співрозмовники видання наголошують, що переговори на початковій стадії. Якщо сторони домовляться, увесь процес може тривати близько двох років до остаточного закриття угоди. Один з топменеджерів онлайн-ритейлу зазначив, що після купівлі Uklon телекомунікаційний гігант розглядає можливості в різних галузях економіки.

Джерело в інвестиційному середовищі додало, що власник Comfy Станіслав Роніс давно відкритий до продажу бізнесу. Підприємець живе й розвиває великі комерційні проєкти за кордоном, тож потенційна угода відповідає його особистим пріоритетам.

«Київстар» відмовився коментувати інформацію, назвавши її ринковими чутками. Пресслужба Comfy також не відповіла на запити журналістів станом на момент публікації.

Про мережу Comfy

Компанія Comfy позиціює себе як другого за величиною гравця на українському ринку електронної комерції. На початок грудня 2025 року мережа налічує 115 магазинів по всій Україні. Загальна чисельність персоналу перевищує 4700 працівників.

За підсумками цього року виторг компанії досяг мільярда доларів. Частка онлайн-продажів становить понад 30% загального обороту. Торік бізнес заплатив до державного бюджету 2 мільярди гривень податків та обов’язкових зборів.

Стратегія диверсифікації «Київстару»

«Київстар» активно перетворюється з традиційного провайдера мобільного зв’язку на постачальника широкого спектра цифрових послуг. Найбільшою операцією стала купівля 97% сервісу виклику таксі Uklon за 155,2 мільйона доларів. Угоду завершили на початку квітня цього року.

У травні компанія збільшила участь у медичному сервісі Helsi до майже 98%, викупивши 28% у співзасновників за 10,5 мільйона доларів. У грудні «Київстар» придбав сонячну електростанцію «Санвін 11» у Житомирській області потужністю близько 13 мегаватів за 8,3 мільйона доларів. Об’єкт дасть змогу покрити приблизно 4% річних потреб оператора в електроенергії.

Раніше стало відомо, що від 2023 року «Київстар» веде переговори про можливе поглинання класифайдів RIA.com. Також в Антимонопольному комітеті знаходяться заявки на придбання хмарного провайдера GigaCloud та сервісу бронювання ліків Tabletki.ua.