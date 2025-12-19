Kvartal TV анулює ліцензію на мовлення в державному мультиплексі МХ-7

Телеканал Kvartal TV відмовився від цифрової ліцензії на трансляцію у державному мультиплексі МХ-7. Мовник уже надіслав відповідну заяву до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, про що повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на пресслужбу каналу.

Керівництво телеканалу пояснило рішення економічною недоцільністю. За рік роботи у цифровому форматі виявилося, що вартість утримання ліцензії значно перевищує доходи. Нестабільність рекламного ринку змусила команду каналу переглянути підходи до витрат.

Водночас Kvartal TV не припиняє діяльності. Телеканал продовжує повноцінне мовлення через кабельні мережі, супутниковий зв’язок та OTT-платформи й залишається доступним для глядачів.

Варто зазначити, що 25% статутного капіталу компанії ТОВ «Віжн Квартал ТВ» належить Тимуру Міндічу. Президент України наклав на нього санкції.

Ситуація із МХ-7 залишається складною. З 12 вільних місць у мультиплексі використовують лише чотири. Наразі там транслюють канали «Рада», «Megogo спорт», «Ми – Україна» та «Світ+». Інші учасники або добровільно відмовилися від ліцензій, або отримали відстрочку запуску до завершення воєнного стану.

Нацрада 18 грудня анулювала дозвіл на мовлення у МХ-7 для каналу «Армія TV», який належить Центральній телерадіостудії Міністерства оборони України. На тому самому засіданні регулятор скасував конкурс на заповнення вільних місць у мультиплексі через відсутність заявок від потенційних учасників.