UARU

UARU

Ariane 6 вивела на орбіту два нові супутники Galileo

Новини
Ariane 6

Європейська ракета-носій Ariane 6 здійснила черговий запуск у межах космічної навігаційної програми Galileo. Два супутники вийшли на орбіту й поповнять європейське навігаційне угруповання, а це підвищить точність визначення місцеположення для користувачів у всьому світі. Про це повідомила компанія-розробник ракети-носія Arianespace.

У середу ракета Ariane 6 стартувала з європейського космопорту у Французькій Гвіані в межах місії VA266. Носій успішно вивів на розрахункову траєкторію супутники SAT 33 і SAT 34. Це вже 14-й запуск у межах європейської навігаційної програми.

- Реклама -

Обидва супутники мають вийти на середню навколоземну орбіту на висоті 23 222 км, де приєднаються до чинного європейського навігаційного угруповання. Така висота орбіти оптимальна для роботи глобальних навігаційних систем і забезпечує стабільне покриття земної поверхні.

Як зазначили в Європейському космічному агентстві (ESA), нові супутники розширять можливості європейського навігаційного сузір’я. Galileo забезпечує найвищу точність визначення координат серед усіх цивільних навігаційних систем у режимі реального часу — до кількох метрів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Окрім базової навігації, Galileo пропонує розширені можливості для професійних користувачів. Система підтримує автентифікацію сигналів, високоточні послуги визначення місцеположення й спеціалізовані державні сервіси, що робить її універсальним рішенням для широкого кола завдань.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

SpaceX припиняє підтримку застарілих роутерів Starlink і пропонує безплатну заміну на нову модель із Wi-Fi 6

Компанія SpaceX припиняє оновлення роутерів Gen 1 Router для Starlink. Власникам застарілої моделі пропонують безплатну заміну на сучасніший Router Mini.
Новини

Kvartal TV анулює ліцензію на мовлення в державному мультиплексі МХ-7

Телеканал Kvartal TV відмовився від ліцензії у державному мультиплексі МХ-7 через збитковість. Канал продовжить мовлення в кабельних мережах.
Новини

Японські вчені передали дані лазером на 7,4 км зі швидкістю 2 Тбіт/с

Японські інженери з NICT передали дані лазерним променем зі швидкістю 2 Тбіт/с — це новий світовий рекорд для міських умов.
Новини

«Київстар» може придбати мережу магазинів електроніки Comfy

Мобільний оператор «Київстар» веде переговори про придбання мережі магазинів електроніки й побутової техніки Comfy. Діалог між компаніями йде від середини літа.
Новини

Tesla подала заявку на патент щодо інтеграції супутникових антен Starlink у дах своїх електромобілів

Tesla подала патент на автомобільний дах із вбудованою антеною Starlink. Спеціальні матеріали пропускатимуть супутниковий сигнал без перешкод.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати