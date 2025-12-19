Ariane 6 вивела на орбіту два нові супутники Galileo

Європейська ракета-носій Ariane 6 здійснила черговий запуск у межах космічної навігаційної програми Galileo. Два супутники вийшли на орбіту й поповнять європейське навігаційне угруповання, а це підвищить точність визначення місцеположення для користувачів у всьому світі. Про це повідомила компанія-розробник ракети-носія Arianespace.

У середу ракета Ariane 6 стартувала з європейського космопорту у Французькій Гвіані в межах місії VA266. Носій успішно вивів на розрахункову траєкторію супутники SAT 33 і SAT 34. Це вже 14-й запуск у межах європейської навігаційної програми.

- Реклама -

Обидва супутники мають вийти на середню навколоземну орбіту на висоті 23 222 км, де приєднаються до чинного європейського навігаційного угруповання. Така висота орбіти оптимальна для роботи глобальних навігаційних систем і забезпечує стабільне покриття земної поверхні.

🚀✨ Relive the moment!



Watch the replay of #Ariane6 lifting off on mission #VA266, carrying SAT 33 and SAT 34, the satellites of the 14th operation launch for the Galileo programme. pic.twitter.com/xBWsKrNYsi — Arianespace (@Arianespace) December 17, 2025

Як зазначили в Європейському космічному агентстві (ESA), нові супутники розширять можливості європейського навігаційного сузір’я. Galileo забезпечує найвищу точність визначення координат серед усіх цивільних навігаційних систем у режимі реального часу — до кількох метрів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Окрім базової навігації, Galileo пропонує розширені можливості для професійних користувачів. Система підтримує автентифікацію сигналів, високоточні послуги визначення місцеположення й спеціалізовані державні сервіси, що робить її універсальним рішенням для широкого кола завдань.