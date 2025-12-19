Ariane 6 вивела на орбіту два нові супутники Galileo

Європейська ракета-носій Ariane 6 здійснила черговий запуск у межах космічної навігаційної програми Galileo. Два супутники вийшли на орбіту й поповнять європейське навігаційне угруповання, а це підвищить точність визначення місцеположення для користувачів у всьому світі. Про це повідомила компанія-розробник ракети-носія Arianespace.
У середу ракета Ariane 6 стартувала з європейського космопорту у Французькій Гвіані в межах місії VA266. Носій успішно вивів на розрахункову траєкторію супутники SAT 33 і SAT 34. Це вже 14-й запуск у межах європейської навігаційної програми.
Обидва супутники мають вийти на середню навколоземну орбіту на висоті 23 222 км, де приєднаються до чинного європейського навігаційного угруповання. Така висота орбіти оптимальна для роботи глобальних навігаційних систем і забезпечує стабільне покриття земної поверхні.
Як зазначили в Європейському космічному агентстві (ESA), нові супутники розширять можливості європейського навігаційного сузір’я. Galileo забезпечує найвищу точність визначення координат серед усіх цивільних навігаційних систем у режимі реального часу — до кількох метрів.
Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому
Окрім базової навігації, Galileo пропонує розширені можливості для професійних користувачів. Система підтримує автентифікацію сигналів, високоточні послуги визначення місцеположення й спеціалізовані державні сервіси, що робить її універсальним рішенням для широкого кола завдань.