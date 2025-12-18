В Україні запрацював офіційний застосунок для екстрених викликів навіть без мобільного зв’язку

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України запустило офіційний мобільний застосунок служби екстреної допомоги 112, який працює навіть коли немає стільникового сигналу. Його можна завантажити в магазинах App Store і Google Play для пристроїв на iOS та Android. Про це йдеться в пресрелізі МВС.

Новий інструмент дає змогу викликати екстрену допомогу через інтернет-з’єднання. Отримавши виклик, оператор центру 112 оцінює ситуацію і направляє на місце події потрібні служби — рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Щоб почати користуватися додатком, потрібно пройти авторизацію.

- Реклама -

📲 Новий застосунок 112: допомога навіть без мобільної мережі

Watch this video on YouTube

МВС визначило три основні сценарії використання застосунку. Перший — ситуації в підземних приміщеннях та укриттях, де є Wi-Fi, але немає мобільного зв’язку. Другий — території, де покриття стільникових мереж нестабільне або слабке. Третій — технічні збої або аварії в роботі операторів мобільного зв’язку.

Відомство оголосило про подальший розвиток функціоналу додатка. Розробники планують додати можливість викликати службу 112 жестовою мовою. Це зробить сервіс доступним для людей із вадами слуху.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

МВС гарантує захист особистих даних користувачів згідно з державними стандартами кібербезпеки. Інформацію, яку збирає застосунок, використовують виключно для опрацювання екстрених звернень і координації рятувальних служб.

Запуск застосунку 112 продовжує розширення цифрових сервісів для громадян. Раніше в Україні запустили застосунок «єЗараз» для емоційної підтримки.