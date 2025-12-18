UARU

Телеканал «Армія TV» переходить із державного МХ-7 у мультиплекс «Зеонбуду»

Телеканал Армія TV

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (Нацрада) анулювала дозвіл Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України на мовлення каналу «Армія TV» в державному мультиплексі МХ-7. Натомість регулятор дозволив телеканалу мовити в мультиплексі «Зеонбуду» МХ-5. Про це повідомляє «Детектор медіа».

Це рішення Нацрада прийняла 18 грудня за ініціативою Центральної телерадіостудії Міністерства оборони. Керівник організації Павло Шамшин пояснив, що метровий діапазон має технічні обмеження й не дає змоги охопити глядачів у стратегічно важливих регіонах.

За словами Шамшина, дециметровий діапазон мультиплекса МХ-5 дасть змогу охопити прифронтові, прикордонні та деокуповані території. Він підкреслив, що канал має бути присутнім у цих регіонах. На прикордонні жителі користуються дециметровими антенами. Метровий діапазон не дає розв’язати завдання, які стоять перед телеканалом. Міністерство оборони України погодило рішення про перехід.

Після анулювання попереднього тимчасового дозволу Нацрада швидко надала новий. Він дає змогу «Армія TV» мовити на вільному каналі в мультиплексі «Зеонбуду» МХ-5. Водночас регулятор змінив умови для супутнього проєкту. Радіостанція «Армія ФМ» із 1 січня 2025 року перейде на цілодобове мовлення.

У державному мультиплексі МХ-7 наразі вільно кілька слотів. У вересні з’явилося ще одне місце після анулювання ліцензії телеканалу «Світло» компанії Film.ua (юридична особа — ТОВ «ТРК «Корисне ТБ»). Три інші канали, які перемогли в конкурсі й отримали ліцензії, дістали дозвіл відкласти запуск трансляцій до завершення воєнного стану.

У серпні 2025 року не вийшов в ефір запланований канал «Інтер Україна» в МХ-7. Проєкт курував Сергій Созановський, член наглядової ради медіагрупи «Інтер». Регулятор дозволив відкласти запуск мовлення й для каналів «Уніан-2» і «Сонце+».

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
